Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 4 Mei 2026 | 17.43 WIB

4 Zodiak Tidak Menyadari Apa yang Mereka Punya Sampai Merasa Kehilangan, Belajar Makna Kehadiran Sebelum Semuanya Terlambat

Ilustrasi menyesal/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak berikut baru menyadari nilai sesuatu setelah semuanya benar-benar hilang.

Keempat zodiak berikut bahkan tidak langsung merasa sedih disaat berduka. Respon mereka justru muncul belakangan, setelah menyadari dampak dari sikap mereka saat semuanya masih ada.

Ungkapan tidak akan menghargai sebelum sampai kehilangan sangat menggambarkan keempat zodiak ini.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang baru benar-benar merasa memiliki saat semuanya sudah pergi dan seringkali  semuanya sudah terlambat.

Taurus dikenal keras kepala. Mereka bisa begitu fokus pada pendiriannya dan tidak mau mengalah. Rasa gengsi sering menguasai taurus sehingga mereka memilih berduka diam-diam. Mereka butuh seseorang yang bisa menyadarkan taurus untuk menyentuh sisi emosionalnya. Seseorang yang bisa mengarahkan taurus untuk berdamai saat terlibat konflik.

Leo menganggap remeh hal yang mereka miliki karena merasa semuanya tidak akan pernah berakhir. Hidup mereka terasa begitu penuh, sibuk, dan sosial, sehingga sumber kebahagiaan seolah tidak akan ada habisnya. Mereka baru benar-benar menghargainya ketika hidup terasa memaksa. 

Virgo lebih memilih menahan semuanya daripada memperlihatkan bahwa mereka terluka. Masalahnya suara hati itu terkubur terlalu dalam. Virgo tidak bisa menghargai apa yang mereka miliki sampai merasa kehilangan.

Ibra tidak selalu menyadari nilai sesuatu selain dari kemampuannya menjaga keseimbangan di dalam hidup. Mereka cenderung tidak ingin terlalu bergantung pada satu hal demi mengurangi risiko. Penyesalan yang mereka rasakan saat ini justru lebih besar daripada saat mereka mengambil risiko sepenuhnya sejak awal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
