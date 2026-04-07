Shania Vivi Armylia Putri
07 April 2026, 13.34 WIB

4 Zodiak Membutuhkan Persiapan Ekstra Saat Diajak Kencan,Ingin Tampil Sempurna untuk Sosok Spesial

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

 JawaPos.com- Beberapa zodiak selalu siap untuk berpetualang. Anda bisa menelpon mereka kapan saja. 

Namun, ada juga zodiak yang menganggap rencana dadakan terlalu merepotkan atau bahkan tidak sopan.

Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang perlu waktu ekstra saat diajak kencan atau hangout.

Taurus tidak akan langsung setuju dengan ajakan mendadak. Mereka ingin mempersiapkan diri secara mental dan fisik. Taurus bukanlah tipe orang yang terlalu senang saat anda tiba-tiba mengajak mereka. Hal-hal mendadak justru membuat tarus kewalahan dan cemas. 

Virgo suka merencanakan kencan dari awal. Tidak hanya berlaku untuk mempersiapkan jadwal secara matang, melainkan untuk mengatur keseharian mereka. Seperti yang anda tahu, kehidupan virgo sangat sibuk dan penuh aktivitas. 

Scorpio lebih suka jika pasangan mereka merencanakan kencan dari awal. Mereka ingin merasa waktunya dihargai. Jika anda memberi ajakan mendadak, scorpio bisa merasa seperti cadangan, bukan karena anda benar-benar ingin bertemu. 

Capricorn terlalu sibuk untuk menerima rencana dadakan. Jadwal mereka biasanya sudah padat, sehingga capricorn butuh anda untuk mengabari dari awal, supaya bisa mengatur ulang jadwal. Mungkin sekali anda bisa beruntung dengan ajakan mendadak, namun sebagian  besar waktu, capricorn butuh anda menghargai kesibukan dan waktu mereka. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Hubungan 'Sempurna' Sering Gagal! Psikologi Mengungkap Alasannya: Relate dengan Era Modern - Image
Lifestyle

Hubungan 'Sempurna' Sering Gagal! Psikologi Mengungkap Alasannya: Relate dengan Era Modern

07 April 2026, 22.15 WIB

Aktor Kim Young Dae dan Lee Na Eun Berkencan? Agensi Angkat Bicara - Image
Entertainment

Aktor Kim Young Dae dan Lee Na Eun Berkencan? Agensi Angkat Bicara

30 Maret 2026, 03.45 WIB

4 Zodiak Tidak Suka dengan Kencan Mendadak, Butuh Persiapan Matang Sebelum Bertemu Seseorang - Image
Zodiak

4 Zodiak Tidak Suka dengan Kencan Mendadak, Butuh Persiapan Matang Sebelum Bertemu Seseorang

04 Maret 2026, 22.02 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

