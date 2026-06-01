5 Tempat Wisata di Jakarta yang Seru dan Edukatif Ramah di Kantong, Cocok untuk Tempat Liburan Bersama Pasangan atau Keluarga

Wisata Kota Tua Jakarta, Destinasi Wisata Sejarah Dekat Stasiun Jakarta Kota. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
JawaPos.com - Liburan kerap diidentikan dengan sesuatu hal yang mahal. Padahal, banyak sekali tempat liburan yang seru dan edukatif di Jakarta, dengan harga tiket masuk gratis alias ramah di kantong. Beberapa tempat ada yang mengenakan tiket masuk, namun harganya masih bisa terjangkau, sehingga cocok menjadi tempat tujuan liburan anda bersama pasangan atau keluarga.
Kawasan wisata yang tarletak Jl. Kalibesar Timur No. 30, Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ini, kerap menjadi tujuan favorit para wisatawan karena menawarkan suasana tempo dulu. Lengkap dengan bangunan bergaya kolonial, ada banyak spot instagramable yang bisa kamu jumpai di Kota Tua.
Masuk ke kawasan ini, tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, jika anda akan berkunjung ke beberapa museum, salah satunya Museum Fatahillah yang menjadi ikon wisata Kota Tua, maka akan dikenakan tarif Rp5.000 per orang.
Di kawasan wisata sejarah ini, banyak yang bisa anda lakukan seperti bersepeda mengelilingi area berbagai bangunan bersejarah, berfoto dengan latar bangunan eksentrik, hingga mencicipi kuliner yang ada di sekitar lokasi wisata. Jika beruntung, terkadang ada berbagai atraksi gratis yang biasanya digelar di depan halaman Museum Fatahilah.
Seperti Kota Tua, kawasan wisata yang terletak di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ini, juga menjadi lokasi wisata favorit yang diburu para wisatawan lokal sejak lama.
Tak perlu khawatir kantong bolong, sebab untuk masuk ke kawasan wilayah yang sarat dan edukatif ini, cukup membayar tiket Rp 25.000 per orang untuk hari biasa, dan Rp 35.000 pada hari libur. Dengan harga terjangkau ini, anda bisa mengelingi berbagai anjungan hingga museum yang pertam kali dicetuskan oleh Ibu Negara Siti Hartinah (Ibu Tien Soeharto) pada 13 Maret 1970.
Tak kalah menarik dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), kawasan wisata yan terletak di Jl. Harsono RM No.1 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini juga menjadi tujuan favorit warga Jakarta, maupun warga luar Jakarta yang ingin melihat beragam flora dan fauna.
Di dalam kawasan wisata yang ditata dengan konsep tropis yang rimbun, terdapat 2.281 ekor satwa dan 65.263 pohon, sehingga membuat anda betah berlama-lama di sana karena kesejukan wilayahnya.
