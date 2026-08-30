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Rian Alfianto
Senin, 31 Agustus 2026 | 02.55 WIB

Kapal Makassar-Balikpapan: Cek Jadwal, Tarif, Rute, dan Lama Perjalanan

Ilustrasi KM Lambelu. (Marine Traffic). - Image

Ilustrasi KM Lambelu. (Marine Traffic).

JawaPos.com - Perjalanan dari Makassar ke Balikpapan menggunakan kapal PELNI memakan waktu sekitar 24 jam, dengan tarif tiket kelas Ekonomi mulai Rp 275 ribu. Rute ini dilayani antara lain oleh KM Bukit Siguntang dan KM Lambelu, yang umumnya singgah di Parepare sebelum melanjutkan pelayaran menuju Balikpapan.

Bagi calon penumpang yang ingin bepergian lewat jalur laut, mengetahui jadwal keberangkatan, harga tiket, rute, hingga fasilitas kapal penting dilakukan sebelum membeli tiket.

Jadwal Kapal Makassar-Balikpapan

Jadwal keberangkatan kapal dari Makassar menuju Balikpapan tersedia pada sejumlah tanggal pada September. Kapal yang digunakan bergantian antara KM Bukit Siguntang dan KM Lambelu.

Berikut jadwal yang tersedia:

1. 1 September: KM Bukit Siguntang
2. 2 September: KM Lambelu
3. 6 September: KM Bukit Siguntang
4. 10 September: KM Lambelu
5. 16 September: KM Lambelu

Seluruh jadwal tersebut mencantumkan tarif Rp 275 ribu untuk kelas Ekonomi.

Jadwal keberangkatan kapal dapat berubah sesuai kondisi operasional. Karena itu, calon penumpang sebaiknya memastikan kembali jadwal dan ketersediaan tiket sebelum melakukan perjalanan.

Berapa Lama Perjalanan Kapal Makassar-Balikpapan?

Pelayaran dari Makassar menuju Balikpapan membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Lama perjalanan tersebut membuat penumpang perlu menyiapkan kebutuhan pribadi selama berada di atas kapal, terutama karena perjalanan berlangsung hingga satu hari.

Meski cukup panjang, perjalanan laut menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan transportasi udara. Penumpang dapat menikmati suasana laut dan beristirahat di tempat tidur yang tersedia di kapal.

Editor: Sabik Aji Taufan
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