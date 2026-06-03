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Rian Alfianto
Rabu, 3 Juni 2026 | 21.53 WIB

9 Perbedaan KA Brantas vs KA Matarmaja Rute Jakarta-Malang, Mana yang Lebih Nyaman dan Worth It?

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8) - Image

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8)

JawaPos.com - Bagi kamu yang berencana naik kereta api dari Jakarta menuju Malang, dua nama yang paling sering muncul adalah KA Brantas dan KA Matarmaja. Keduanya sama-sama melayani perjalanan kelas ekonomi jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen, tetapi punya banyak perbedaan penting mulai dari harga tiket, rute perjalanan, hingga kondisi gerbong.

Pertanyaan yang paling sering muncul biasanya sederhana: lebih nyaman mana, lebih cepat mana, dan mana yang paling cocok untuk budget traveler?

Nah, sebelum membeli tiket, berikut 9 perbedaan KA Brantas dan KA Matarmaja yang wajib kamu tahu agar perjalanan menuju Malang jadi lebih nyaman dan sesuai kebutuhan.

1. Tujuan Akhir Perjalanan Berbeda

Perbedaan paling mencolok ada pada tujuan akhirnya. KA Matarmaja melayani perjalanan langsung dari Jakarta menuju Malang. Kereta ini berhenti di Stasiun Malang Kota Baru dan Malang Kota Lama sehingga praktis untuk penumpang yang ingin langsung tiba di Kota Malang tanpa transit.

Sementara itu, KA Brantas sebenarnya hanya berakhir di Stasiun Blitar. Jadi, jika ingin melanjutkan perjalanan ke Malang, penumpang harus menyambung menggunakan KA lokal seperti KA Dhoho atau Penataran.

Bagi traveler yang ingin perjalanan simpel tanpa pindah kereta, KA Matarmaja tentu lebih unggul.

2. Rute Perjalanan yang Dilalui Tidak Sama

KA Brantas dan KA Matarmaja juga melewati jalur berbeda. KA Brantas menggunakan jalur selatan dan tengah Pulau Jawa melalui Cirebon, Purwokerto, Kutoarjo, Solo Jebres, Madiun, Kediri, hingga Blitar.

Sedangkan KA Matarmaja melewati jalur utara lewat Cirebon, Tegal, Semarang Poncol, Gundih, Solo Jebres, Madiun, Kertosono, Kediri, lalu menuju Malang.

Bagi pecinta perjalanan kereta dengan pemandangan pegunungan dan jalur selatan Jawa yang terkenal indah, KA Brantas bisa menjadi pilihan menarik.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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