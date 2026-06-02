18 Spot Kuliner Legendaris di Malang, Sering Diburu Wisatawan Kalau Lagi Liburan

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan kuliner legendaris yang selalu diburu wisatawan setiap kali liburan ke kota ini.

Dari bakso pinggir rel kereta api yang sudah berdiri sejak 1977 hingga restoran bergaya kolonial Belanda yang sangat autentik, kuliner legendaris di Malang hadir dengan cita rasa yang sangat khas dan penuh sejarah.

Bagi kamu yang sedang merencanakan liburan dan ingin mencicipi kuliner terbaik di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Traveloka dan Niaga Tour pada Selasa (2/6), berikut 18 rekomendasi kuliner legendaris enak di Malang.

1. Bakso Presiden

Warung yang berlokasi di Jalan Batanghari Nomor 5, Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 21.30 ini sangat terkenal karena lokasinya yang unik tepat di pinggir rel kereta api aktif.

Tersedia berbagai menu premium mulai dari bakso urat, bakso bakar, bakso telur, siomay, dan gorengan khas dengan kuah kaldu sapi yang sangat gurih, dengan harga mulai dari Rp 15.000 per porsi.

2. Toko Oen

Restoran yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 5, Kauman, Kecamatan Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 ini sudah berdiri sejak tahun 1930-an dengan arsitektur bergaya kolonial Belanda yang sangat khas.