Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 14 Oktober 2026 | 05.30 WIB

ColorOS 17 Berbasis Android 17 Dirilis, Ini Daftar HP Realme yang Kebagian Update

Ilustrasi ColorOS 17. (Istimewa). - Image

Ilustrasi ColorOS 17. (Istimewa).

JawaPos.com - Realme mulai menggulirkan pembaruan ColorOS 17 berbasis Android 17 untuk sejumlah smartphone pada Oktober 2026. Pada gelombang pertama, empat model yang dijadwalkan menerima pembaruan adalah realme GT 8 Pro, GT 7 Pro, realme 16 Pro 5G, dan realme 16 Pro+ 5G.

Pembaruan ini membawa perubahan pada pengalaman penggunaan smartphone, terutama dari sisi kelancaran sistem dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Realme juga memperkuat kolaborasinya dengan tim ColorOS untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih responsif dan mendukung aktivitas pengguna sehari-hari.

Meski demikian, distribusi ColorOS 17 tidak akan berlangsung serentak untuk semua perangkat. realme menyebut pembaruan akan dilakukan secara bertahap dan diperluas ke lebih banyak model yang memenuhi syarat. Jadwal ketersediaannya dapat berbeda bergantung pada pasar, model smartphone, dan wilayah.

Daftar HP realme yang Mendapat Update ColorOS 17

Dalam gelombang pertama yang diumumkan, terdapat empat smartphone realme yang dijadwalkan memperoleh ColorOS 17 mulai Oktober 2026. Berikut daftarnya:

- Realme GT 8 Pro

- Realme GT 7 Pro

- Realme 16 Pro 5G

- Realme 16 Pro+ 5G

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menjajal realme 16 Pro Harry Potter Edition, Saat 'Sihir' Hogwarts Muncul di Bodi Ponsel - Image
Review

Menjajal realme 16 Pro Harry Potter Edition, Saat 'Sihir' Hogwarts Muncul di Bodi Ponsel

Sabtu, 26 September 2026 | 21.38 WIB

Googlebook Resmi Masuk Era Baru, Bagaimana Nasib Chromebook dan ChromeOS? - Image
Teknologi

Googlebook Resmi Masuk Era Baru, Bagaimana Nasib Chromebook dan ChromeOS?

Rabu, 30 September 2026 | 05.13 WIB

Harga HP Makin Mahal, Oppo Reno16 Series Andalkan Update OS 5 Tahun dan Fitur AI Lengkap - Image
Gadget

Harga HP Makin Mahal, Oppo Reno16 Series Andalkan Update OS 5 Tahun dan Fitur AI Lengkap

Kamis, 9 Juli 2026 | 17.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore