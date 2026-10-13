ColorOS 17 Berbasis Android 17 Dirilis, Ini Daftar HP Realme yang Kebagian Update

Ilustrasi ColorOS 17. (Istimewa).
JawaPos.com - Realme mulai menggulirkan pembaruan ColorOS 17 berbasis Android 17 untuk sejumlah smartphone pada Oktober 2026. Pada gelombang pertama, empat model yang dijadwalkan menerima pembaruan adalah realme GT 8 Pro, GT 7 Pro, realme 16 Pro 5G, dan realme 16 Pro+ 5G.
Pembaruan ini membawa perubahan pada pengalaman penggunaan smartphone, terutama dari sisi kelancaran sistem dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Realme juga memperkuat kolaborasinya dengan tim ColorOS untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih responsif dan mendukung aktivitas pengguna sehari-hari.
Meski demikian, distribusi ColorOS 17 tidak akan berlangsung serentak untuk semua perangkat. realme menyebut pembaruan akan dilakukan secara bertahap dan diperluas ke lebih banyak model yang memenuhi syarat. Jadwal ketersediaannya dapat berbeda bergantung pada pasar, model smartphone, dan wilayah.
Daftar HP realme yang Mendapat Update ColorOS 17
Dalam gelombang pertama yang diumumkan, terdapat empat smartphone realme yang dijadwalkan memperoleh ColorOS 17 mulai Oktober 2026. Berikut daftarnya:
- Realme GT 8 Pro
- Realme GT 7 Pro
- Realme 16 Pro 5G
- Realme 16 Pro+ 5G
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