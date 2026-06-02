Motorola Solutions Resmikan Learning Center Baru di Surabaya

Peresmian Learning Center Motorola Solutions di Surabaya yang akan memberikan pelatihan praktis yang dibutuhkan oleh pelaku industri lokal untuk menjaga kelancaran operasional sekaligus menghadapi tantangan yang terus berkembang. (Alfian Rizal/Jawa Pos).
JawaPos.com – Motorola Solutions (NYSE: MSI) meresmikan Learning Center baru di Surabaya, Jawa Timur, yang menunjukkan bagaimana teknologi keselamatan dan keamanan perusahaan dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan berbagai sektor industri Indonesia yang berkembang pesat.
“Seiring dengan pertumbuhan industri di Indonesia, kebutuhan akan solusi digital yang semakin canggih untuk memperkuat operasional sehari-hari serta meningkatkan keselamatan dan ketahanan bisnis juga terus meningkat,” ujar Logan Caulfield, Channel Sales Director, Southeast Asia, Motorola Solutions.
“Learning Center baru kami di Surabaya akan memberikan pelatihan praktis yang dibutuhkan oleh pelaku industri lokal untuk menjaga kelancaran operasional sekaligus menghadapi tantangan yang terus berkembang.”
Didorong oleh transformasi digital yang semakin pesat, adopsi green energy, dan pengembangan industri hilir, sektor manufaktur, logistik, energi, dan keamanan di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Perkembangan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030.
Fasilitas ini diresmikan bersama PT Harrisma Informatika Jaya, selaku distributor dan mitra channel Motorola Solutions di Indonesia.
“Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki posisi strategis sebagai gerbang logistik yang dapat memperluas jangkauan teknologi Motorola Solutions. Kehadiran Learning Center ini juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan bisnis dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Selvie Widjaja, Direktur PT Harrisma Informatika Jaya.
Motorola Solutions telah hadir di Indonesia selama lebih dari 30 tahun dengan kantor utama yang berlokasi di Jakarta.
Pelajari lebih lanjut mengenai komitmen Motorola Solutions dalam menghadirkan inovasi demi masa depan yang lebih aman bagi semua di www.motorolasolutions.com.
