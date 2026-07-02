BNN Bongkar Jaringan Narkoba Internasional di Cerme Gresik, Sita Berton-ton Narkoba asal Thailand

JawaPos.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar kasus narkotika jaringan internasional di Kompleks Pergudangan Prambanan Blizland, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Pengungkapan tersebut menjadi perhatian karena diduga melibatkan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar.

Dari informasi sementara yang dihimpun Jawa Pos Radar Gresik, pengungkapan ini berkaitan dengan dugaan peredaran ton-tonan narkotika jenis kuncup atau bunga cannabinoid yang disinyalir berasal dari Thailand.

Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dijadwalkan menyampaikan perkembangan kasus itu melalui konferensi pers pada Kamis (2/7) pukul 15.00 WIB.

Kabar tersebut dikonfirmasi Kepala BNN Kabupaten Gresik, AKBP Suharsi. Ia membenarkan adanya pengungkapan kasus jaringan narkotika internasional di kawasan Pergudangan Prambanan Blizland, Cerme.

Namun, Suharsi enggan membeberkan detail kasus yang tengah ditangani. Ia menyebut informasi mengenai barang bukti maupun pihak yang diamankan akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.

“Iya benar, nanti dirilis di lokasi pergudangan wilayah Kecamatan Cerme, Gresik,” tutur AKBP Suharsi ketika dikonfirmasi awak media, dikutip dari Jawa Pos Radar Gresik, Kamis (2/7).

Dalam konferensi pers tersebut, BNN dan Bea Cukai akan memaparkan kronologi lengkap pengungkapan kasus, spesifikasi jenis dan berat barang bukti, jalur masuk ke Indonesia, hingga dugaan keterlibatan sindikat internasional.

Agenda tersebut tidak hanya akan dihadiri Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto dan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.