Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Selasa, 2 Juni 2026 | 06.26 WIB

Respons KPU Surabaya soal Pemekaran Dapil Pemilu 2029

Ilustrasi pencoblosan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi pencoblosan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Soepriyanto menanggali soal wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) pada kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Bisa jadi daerah pemilihan pada Pemilu 2024 sudah kurang relevan dengan perkembangan kewilayahan kecamatan di Surabaya. Untuk itu, KPU Surabaya saat ini melakukan kajian daerah pemilihan," ujarnya, Senin (1/6).

Soeprayitno menilai penataan dapil yang lebih adaptif dapat meningkatkan kualitas representasi masyarakat, sehingga kolaborasi berbagai elemen dalam mendukung pembangunan Surabaya menjadi lebih optimal.

“Dengan daerah pemilihan (dapil pada Pileg DPRD Kota Surabaya) yang berpotensi dimekarkan, bisa berimplikasi pada semakin kuatnya semangat pembangunan kota oleh lintas elemen,” imbuh Soepriyanto.

Namun, ia menegaskan potensi pemekaran dapil tidak otomatis berkaitan dengan penambahan kursi di DPRD Surabaya. Kajian lebih difokuskan pada penyesuaian agar selaras dengan perkembangan serta pertumbuhan penduduk.

Kajian KPU Surabaya bertujuan menjaga keterwakilan politik yang proporsional di setiap wilayah. Dengan representasi yang lebih tepat, aspirasi masyarakat bisa tersampaikan secara lebih efektif melalui anggota dewan terpilih.

“Potensi pemekaran daerah pemilihan tidak selalu dipengaruhi bertambah atau tidaknya jumlah kursi DPRD. Yang menjadi perhatian adalah kesesuaian dapil dengan perkembangan wilayah yang ada,” tegas Soeprayitno.

Dalam kesempatan yang sama, pria yang akrab disapa Nano ini menyampaikan bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2024 mengalami peningkatan dibanding pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan partisipasi pemilih mencerminkan tumbuhnya kesadaran politik warga Surabaya. Hal ini menjadi indikator penting untuk menjaga legitimasi, kualitas demokrasi, dan pembangunan kota.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Muscab DPC PPP se-Provinsi Banten, Mardiono Targetkan Berkontestasi dalam Pemilu 2029 - Image
Politik

Muscab DPC PPP se-Provinsi Banten, Mardiono Targetkan Berkontestasi dalam Pemilu 2029

Selasa, 26 Mei 2026 | 01.13 WIB

Persiapan Hadapi Pemilu 2029, PSI Banten Perbanyak Kegiatan Sosial - Image
Berita Daerah

Persiapan Hadapi Pemilu 2029, PSI Banten Perbanyak Kegiatan Sosial

Minggu, 17 Mei 2026 | 03.48 WIB

Parpol Non Parlemen Sebut Revisi UU Pemilu Perlu Segera Dibahas untuk Hadirkan Kepastian Hukum - Image
Politik

Parpol Non Parlemen Sebut Revisi UU Pemilu Perlu Segera Dibahas untuk Hadirkan Kepastian Hukum

Selasa, 12 Mei 2026 | 06.42 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore