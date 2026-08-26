IBL: Yudha Saputera Bertahan di Satria Muda hingga 2030

JawaPos.com – Satria Muda mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim baru. Yudha Saputera menjadi salah satu pemain yang dipastikan bertahan.

Point guard berusia 27 tahun itu sepakat memperpanjang kerja sama dengan Satria Muda hingga 2030. Sebelumnya, kontrak Yudha bersama Satria Muda akan berakhir pada 2026.

Namun, setelah melalui pembicaraan selama beberapa bulan terakhir, kedua pihak akhirnya sepakat melanjutkan kebersamaan dalam jangka panjang.

Peran Yudha terlihat dari kontribusinya dalam perjalanan Satria Muda meraih gelar juara IBL All Indonesian 2025. Memasuki musim 2026, kepercayaan terhadap Yudha juga tidak berubah.

Dia masih rutin menjadi pilihan utama pelatih dan dipercaya mengisi posisi starter dalam pertandingan.