Fajar Alfian Sebut Persaingan di Thomas & Uber Cup Tidak Mudah

"Pebulu tangkis Fajar Alfian menyebut persaingan di babak penyisihan Thomas & Uber Cup 2026 tidak akan mudah mengingat terdapat negara-negara yang mempunyai komposisi pemain yang merata, dikutip dari ANTARA.

Tim Thomas Indonesia tergabung di grup D bersaing dengan Prancis, Thailand, dan Aljazair.

"Di grup ya pasti tidak ada yang mudah ya. Kita lihat juga Prancis kemarin juara di Eropa. Mereka juga mempunyai pemain tunggal yang bagus dan bisa rangkap juga mereka main," ujar Fajar Alfian dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu.

"Dan juga Thailand mempunyai tunggal nomor satu dunia juga. Jadi tidak ada yang mudah. Jadi kita harus dari awal kita harus bisa terus menyesuaikan dan terus semangat dari awal," imbuhnya.

Indonesia dijadwalkan akan terbang ke Horsens, Denmark pada 16 April mendatang sebagai bentuk persiapan menghadapi Thomas & Uber Cup 2026.

Dijadwalkan Fajar Alfian dan kawan-kawan akan menjalani proses pemusatan latihan untuk persiapan sekaligus beradaptasi terhadap lapangan hingga suhu mulai 18-21 April.

Sedangkan gelaran Thomas & Uber Cup 2026 dilangsungkan di Horsens, Denmark, mulai 24 April hingga 3 Mei mendatang.

Fajar yang kini bertugas sebagai kapten tim Thomas Indonesia berharap bahwa komposisi tim Merah Putih yang bermaterikan pemain senior dan junior dapat terus menjaga kekompakan.