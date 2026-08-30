Gebrakan PSS Sleman Academy di SDN Godean 2, Siswa Semangat Berlatih Bola

JawaPos.com - Semangat dan antusiasme terlihat dari para siswa SDN Godean 2 Sleman saat mengikuti kegiatan Meet and Greet PSS Sleman X SDN Godean 2, Jumat (28/8/2026). Kehadiran tim PSS Football Academy membuat suasana sekolah semakin meriah.

Kegiatan tersebut dikemas secara interaktif dan menyenangkan. Para siswa mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pemain PSS Sleman sekaligus mengikuti berbagai rangkaian acara yang berkaitan dengan sepak bola.

Antusiasme siswa bahkan sudah terlihat beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung. Sejumlah siswa menyiapkan kertas yang nantinya digunakan untuk mengumpulkan tanda tangan para pemain PSS Sleman.

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Kepala SDN Godean 2 Sleman, Nurul Baikot, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran PSS Football Academy di sekolah dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk mengembangkan bakat, khususnya di bidang sepak bola.

“Pada hari pelaksanaan, semangat mereka semakin besar. Kehadiran para pemain PSS Sleman memotivasi para siswa untuk terus mengejar mimpi, termasuk mendapat kesempatan menimba ilmu dan bermain bersama PSS Muda Akademi,” ungkap Nurul, Jumat (28/8/2026) siang.

Salah satu pemain PSS Sleman yang terlibat dalam kegiatan itu, Dominikus Dion, juga merasa senang bisa berbagi pengalaman dengan para siswa. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menumbuhkan keberanian anak-anak untuk mengejar cita-cita sebagai pesepak bola.

“Intinya jangan takut bermimpi ingin menjadi pemain sepak bola. Dimulai dari sekarang, harus rajin berlatih, disiplin, kerja keras, dan fokus pada tujuan masing-masing,” kata Dion di SDN Godean 2, Jumat (28/8/2026) pagi.

Pesan tersebut menjadi salah satu nilai penting yang ingin dibawa melalui kegiatan Meet and Greet PSS Sleman X SDN Godean 2. PSS Muda Akademi berharap para siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman bertemu pemain, tetapi juga memahami pentingnya kerja keras, disiplin, sportivitas, dan keberanian dalam mengejar impian.