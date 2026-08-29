Ferril Raymond Hattu Beri Doa untuk Persebaya Surabaya: Gelar Juara Harus Diperjuangkan!

Ferril Raymond Hattu memberikan pandangan soal peluang Persebaya Surabaya meraih gelar juara Super League 2026/2027 di Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus berjuang keras untuk meraih gelar juara Super League 2026/2027 yang dimulai sepekan lagi.
Legenda Timnas Indonesia sekaligus mantan pemain Persebaya Surabaya, Ferril Raymond Hattu, optimistis peluang Green Force tetap terbuka dengan komposisi tim dan dukungan penuh Bonek.
Ferril Raymond Hattu menilai Persebaya Surabaya tetap memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan gelar juara Super League 2026/2027. Menurutnya, target tersebut memang harus diperjuangkan sejak kompetisi dimulai.
"Saya kira harus diperjuangkan ya,” ujar Ferril Raymond Hattu kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Sabtu (29/8/2026) di Balai Kota Surabaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferril saat menghadiri agenda pengumuman skuad Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Acara tersebut berlangsung di Balai Kota Surabaya pada Sabtu, 29 Agustus 2026, tepat sepekan sebelum Green Force memulai perjalanan di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.
Ferril tidak menampik persaingan menuju gelar juara bakal sangat berat. Persebaya Surabaya harus berhadapan dengan tim-tim yang memiliki kualitas skuad mumpuni, termasuk Persib Bandung dan Persija Jakarta.
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Ferril Raymond Hattu secara terbuka mengakui komposisi Persebaya Surabaya saat ini belum bisa disamakan dengan Persib Bandung maupun Persija Jakarta.
Namun, kondisi tersebut tidak membuat mantan bek Timnas Indonesia itu kehilangan keyakinan terhadap peluang Green Force.
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Jawa Pos
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