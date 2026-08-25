Raih Skor 87,19! Stadion Kanjuruhan Siap Jamu Lawan Arema FC Termasuk Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Stadion Kanjuruhan dipastikan siap menjadi markas Arema FC pada Super League 2026/2027 setelah re-risk assessment (RA) memperoleh skor 87,19 dengan predikat Sangat Baik, Senin (24/8/2026).

Penilaian ulang di Kabupaten Malang itu memastikan kesiapan infrastruktur, manajemen risiko, serta aspek keselamatan dan keamanan untuk pertandingan, termasuk saat menjamu Persebaya Surabaya.

Skor Re-Risk Assessment Stadion Kanjuruhan Naik Signifikan Hasil re-risk assessment menunjukkan Stadion Kanjuruhan mengalami peningkatan skor dari 83 menjadi 87,19, sekaligus mengantongi predikat Sangat Baik.

Tim penilai dari Ditpamobvit Polda Jatim yang dipimpin Kasubdit Audit Ditpamobvit Fatahul Azmi, S.Pd., menuntaskan seluruh rangkaian pengujian pada Senin (24/8/2026).

Peningkatan nilai tersebut menjadi modal penting bagi Arema FC untuk menggunakan Stadion Kanjuruhan sebagai kandang pada kompetisi Super League 2026/2027.

Penilaian ulang dilakukan untuk memastikan seluruh aspek yang berkaitan dengan kelayakan stadion, manajemen risiko, keselamatan, serta keamanan pertandingan telah memenuhi standar kompetisi kasta tertinggi nasional.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyambut positif hasil tersebut setelah proses asesmen ulang selesai dilakukan.

"Alhamdulillah hari ini sudah selesai melakukan re-risk assessment dengan skor 87,19. Alhamdulillah sudah menjadi nilai yang sangat baik sesuai dengan penilaian RA," ujarnya.