Bangladesh Gantikan India, Timnas Indonesia Hadapi Tantangan Baru di FIFA ASEAN Cup 2026

Bangladesh sepakat menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan baru di Grup A Divisi 1. (Dok. IST)
JawaPos.com - Bangladesh siap menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026. Federasi Sepak Bola Bangladesh (BFF) disebut telah menyetujui undangan untuk tampil dalam turnamen tersebut setelah India memilih menghadapi Brasil pada periode yang sama.
Kehadiran Bangladesh membuat persaingan Timnas Indonesia di Grup A Divisi 1 berubah. Skuad Garuda akan menghadapi Malaysia, Singapura, dan Bangladesh dalam turnamen yang berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober 2026.
Anggota Komite Tim Nasional (NTC) sekaligus Komite Eksekutif BFF, Syed Hasan Kanan, mengatakan pihaknya sepakat untuk ikut serta dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, ajang tersebut menjadi persiapan yang bagus bagi Bangladesh dalam menatap gelaran SAFF Championship karena akan menghadapi negara-negara kuat Asia Tenggara.
“Sebagai bagian dari persiapan Timnas Bangladesh menghadapi SAFF Championship mendatang, kami sepakat untuk berpartisipasi dalam FIFA ASEAN Cup. Sebab, di sana Bangladesh akan mendapatkan kesempatan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat,” kata Kanan, dilansir dari Somoy News, Minggu (16/8/2026).
Keputusan tersebut juga memberi keuntungan dari sisi persiapan. Bangladesh akan mendapat kesempatan menghadapi tim-tim Asia Tenggara tanpa harus menyiapkan turnamen sendiri di Dhaka.
“Selain itu, Bangladesh juga akan mendapatkan dana sebagai peserta. Pihak penyelenggara akan menanggung biaya akomodasi dan perjalanan udara. Jadi, dibandingkan menggelar turnamen empat negara di Dhaka, ini merupakan kesempatan yang lebih baik bagi kami,” terang Kanan.
Bagi Timnas Indonesia, masuknya Bangladesh menghadirkan lawan baru setelah India mundur dari turnamen. Secara peringkat, Skuad Garuda lebih diunggulkan, tetapi Bangladesh sedang berupaya meningkatkan kualitas tim nasionalnya.
Salah satu langkah yang dilakukan Bangladesh adalah memperkuat skuad melalui pemain naturalisasi. Hamza Choudhury menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian setelah memperkuat tim nasional Bangladesh.
India sebelumnya memutuskan tidak melanjutkan keikutsertaannya di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah memilih laga uji coba melawan Brasil di Kolkata pada 3 Oktober 2026. Pertandingan tersebut dinilai sebagai kesempatan besar bagi sepak bola India, sehingga mereka memilih agenda tersebut.
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Keputusan India itu juga berdampak pada agenda sepak bola Asia Selatan. SAFF Championship 2026 yang semula dijadwalkan pada September akhirnya dipindahkan ke November agar India tetap dapat ambil bagian. Bangladesh akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada 4-17 November 2026.
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