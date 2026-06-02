Alasan Mees Hilgers Gabung Latihan meski Tak Masuk dalam Tim FIFA Match Day versi John Herdman

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan alasan bergabungnya Mees Hilgers dalam sesi latihan timnya meski sang pemain tak masuk dalam 23 pemain untuk FIFA Match Day melawan Oman dan Mozambik.

Dua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (5/6) dan Selasa (9/6), dengan Hilgers tetap mengikuti latihan tim Garuda untuk memulihkan kebugarannya setelah mengalami cedera ACL musim ini.

Selain Hilgers, ada dua pemain lainnya yang mengikuti sesi latihan tim di luar skuad pilihan Herdman di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin sore. Dua pemain ini adalah calon pemain yang akan dinaturalisasi, yaitu Mitchell Baker dan Luke Vickery.

"Mees sedang menjalani pemulihan cedera. Dia merupakan bagian dari skuad untuk pemusatan latihan kali ini. Menurut saya, Mees adalah bagian penting dari kelompok ini untuk masa depan," kata Herdman saat ditemui awak media di Stadion Madya Jakarta, Senin.

Dengan mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di tim Garuda, kata Herdman, hal itu juga akan membantu pemulihan cedera Hilgers secara emosional.

Harapannya, bek tengah berusia 25 tahun itu kembali bugar dan menemukan performa terbaiknya, setelah sama sekali tak bermain pada musim ini bersama Twente.