Kabar Transfer Pemain: Yohanes Kandaimu Disebut Ingin Kembali ke Papua Perkuat Persipura

JawaPos.com - Kabar menarik datang dari bursa transfer sepak bola Indonesia menjelang musim kompetisi yang akan datang. Bek tengah asal Papua, Yohanes Kandaimu, dikabarkan memiliki keinginan untuk kembali ke tanah kelahirannya dan membela Persipura Jayapura.

Saat ini Yohanes Kandaimu masih tercatat sebagai pemain Kelantan TRW yang berkompetisi di Liga Super Malaysia.

Namun, muncul kabar bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut tertarik untuk melanjutkan karier bersama Persipura Jayapura, klub yang selama ini dikenal sebagai salah satu simbol kebanggaan masyarakat Papua.

Keinginan untuk pulang kampung disebut menjadi salah satu faktor yang membuat Yohanes tertarik dengan peluang bergabung bersama Mutiara Hitam.

Bermain untuk klub yang berasal dari daerah kelahirannya dianggap sebagai kesempatan istimewa bagi sang pemain.

Yohanes bukanlah nama asing dalam sepak bola Indonesia. Sepanjang karier profesionalnya, ia telah memperkuat sejumlah klub mulai dari Persimap Mappi, Sukabumi 28, PSG Pati, PSBS Biak, Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, PSPS Riau, Persiku Kudus hingga Persipal Palu.

Pengalaman tersebut membuat Yohanes memiliki jam terbang yang cukup baik di kompetisi nasional.

Selain itu, ia juga sempat merasakan atmosfer sepak bola Malaysia setelah bergabung dengan Kelantan TRW pada awal 2026.