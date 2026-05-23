Persik Kediri Ingin Tutup Musim dengan Bahagia, Marcos Reina Andalkan Permainan Atraktif Kontra Persebaya

Pemain Persik Kediri Ezra Walian (kanan) dipastikan absen saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri memastikan tetap tampil dengan karakter permainan menyerang saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga terakhir BRI Super League 2025/26. Duel bertajuk Derby Jatim itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/5).
Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menegaskan, timnya tidak akan mengubah pendekatan permainan meski bertanding di kandang lawan. Permainan agresif yang diterapkan dalam beberapa laga terakhir justru membawa tim berada dalam momentum positif.
”Kami dalam momentum bagus dengan cara bermain yang sudah dilakukan. Jadi kami akan mencoba bermain dengan cara yang sama. Kami memiliki perasaan positif untuk lawan Persebaya,” ujar Marcos Reina.
Baca Juga:Meski Tanpa Banyak Pemain Inti, Malut United Tetap Pasang Target Curi Poin Lawan Borneo FC di Samarinda
Pelatih asal Spanyol tersebut menilai perkembangan permainan Persik mulai terlihat, terutama dalam membangun serangan balik. Namun, dia juga mengakui masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, khususnya saat tim kehilangan bola dan menghadapi transisi cepat lawan.
Dalam lima pertandingan terakhir, Persik memang beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya lewat counter attack. Meski begitu, Marcos Reina merasa timnya masih perlu meningkatkan keberanian bermain dan kecepatan bertahan agar tidak mudah ditembus lawan.
”Pemain selalu waspada terhadap serangan balik dan cara mengantisipasi gol. Tetapi ada hal-hal yang sedang kami perbaiki,” kata Marcos Reina.
Pertandingan melawan Persebaya Surabaya juga dianggap sebagai laga spesial bagi Persik Kediri. Selain menjadi penutup musim, atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo diprediksi akan menghadirkan suasana berbeda bagi pemain maupun suporter.
Marcos Reina berharap timnya bisa memberikan hasil positif sebagai hadiah terakhir untuk pendukung Persik yang terus memberikan dukungan sepanjang musim ini.
”Ini akan menjadi pertandingan yang bagus karena kami akan berada di stadion hebat melawan tim yang bagus. Ini juga momen penting bagi para penggemar kami. Jadi kami ingin memberi mereka kebahagiaan terakhir musim ini,” ucap Marcos Reina.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan