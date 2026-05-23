Persik Kediri Ingin Tutup Musim dengan Bahagia, Marcos Reina Andalkan Permainan Atraktif Kontra Persebaya

JawaPos.com - Persik Kediri memastikan tetap tampil dengan karakter permainan menyerang saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga terakhir BRI Super League 2025/26. Duel bertajuk Derby Jatim itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/5).

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menegaskan, timnya tidak akan mengubah pendekatan permainan meski bertanding di kandang lawan. Permainan agresif yang diterapkan dalam beberapa laga terakhir justru membawa tim berada dalam momentum positif.

”Kami dalam momentum bagus dengan cara bermain yang sudah dilakukan. Jadi kami akan mencoba bermain dengan cara yang sama. Kami memiliki perasaan positif untuk lawan Persebaya,” ujar Marcos Reina.

Pelatih asal Spanyol tersebut menilai perkembangan permainan Persik mulai terlihat, terutama dalam membangun serangan balik. Namun, dia juga mengakui masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, khususnya saat tim kehilangan bola dan menghadapi transisi cepat lawan.

Dalam lima pertandingan terakhir, Persik memang beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya lewat counter attack. Meski begitu, Marcos Reina merasa timnya masih perlu meningkatkan keberanian bermain dan kecepatan bertahan agar tidak mudah ditembus lawan.

”Pemain selalu waspada terhadap serangan balik dan cara mengantisipasi gol. Tetapi ada hal-hal yang sedang kami perbaiki,” kata Marcos Reina.

Pertandingan melawan Persebaya Surabaya juga dianggap sebagai laga spesial bagi Persik Kediri. Selain menjadi penutup musim, atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo diprediksi akan menghadirkan suasana berbeda bagi pemain maupun suporter.

Marcos Reina berharap timnya bisa memberikan hasil positif sebagai hadiah terakhir untuk pendukung Persik yang terus memberikan dukungan sepanjang musim ini.