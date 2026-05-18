I.League Pastikan Kuota Legiun Asing Super League Musim Depan Tetap 11, Tapi Hapus Aturan Pemain U-23

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, mengungkapkan tidak ada perubahan regulasi terkait pemain asing untuk kompetisi Super League 2026/2027. Namun, aturan wajib memainkan pemain U-23 selama 45 menit akan dihapus pada musim depan.
Dengan regulasi pemain asing yang tidak berubah, maka setiap klub Super League tetap diperbolehkan mendaftarkan 11 pemain asing untuk mengarungi musim depan. Dengan catatan, sembilan pemain yang masuk daftar line-up dan tujuh pemain yang bermain di lapangan.
Asep mengungkapkan I.League selaku operator kompetisi telah menyampaikan hal tersebut kepada PSSI. Nah, yang berubah justru terkait regulasi pemain U-23. Di musim depan, setiap klub tidak lagi diwajibkan untuk memainkan pemain U-23 selama minimal 45 menit atau satu babak.
"Ya sudah disampaikan, saya pikir ini hal yang sudah kami share bersama PSSI bulan lalu. Regulasi untuk musim yang akan datang, tidak ada perubahan," kata Asep kepada wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Senin (18/5/2026).
"Hanya ada perubahan dalam regulasi U-23, yang tidak ada lagi kewajiban dalam starting line-up selama 45 menit,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, masing-masing klub Super League diwajibkan untuk memainkan pemain U-23 pada musim ini. Tujuannya jelas, yakni untuk meningkatkan jam terbang kepada pemain muda.
Asep menjelaskan, regulasi pemain U-23 ditiadakan pada musim depan ditetapkan setelah melakukan diskusi dengan seluruh pihak. Termasuk PSSI dan pihak klub kontestan Super League.
"Dalam membuat regulasi ada fase mendengar, ada fase kita berdiskusi yang sesuai dengan apa namanya yang punya kompetensi, yang juga punya kepentingan di sana," terang Asep.
"Jadi sebetulnya proses dan itu kemarin sudah kami presentasikan di depan. Tapi sekali lagi, itu adalah apa yang sudah kita bicarakan, seperti apa, detail resminya, itu RUU bahasanya. Kalau undang-undangnya, regulasinya, sudah keluar untuk teman-teman bisa melihat," pungkasnya.
