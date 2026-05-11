Antonius Oskarianto Adur
Senin, 11 Mei 2026 | 23.42 WIB

Persib Bandung Bungkam Persija Jakarta, Eliano Reijnders: Derbi Ini Milik Kita!

Eliano Reijnders saat menghadapi Persija Jakarta. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com–Eliano Reijnders merayakan kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta di Super League pekan ke-32. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan Stadion Segiri, Minggu (10/5).

Melalui sosial media, Eliano Reijnders menegaskan bahwa Derbi Indonesia menjadi milik Persib setelah mengalahkan Persija. ”Derbi ini milik kita,” tulis dia di Instagram.

Bek Timnas Indonesia tersebut tidak bermain sejak menit awal saat Persib mengalahkan Persija. Bojan Hodak lebih memilih Kakang Rudianto untuk mengawal pertahanan Persib.

Setelah Persib makin percaya diri dengan keunggulan dari Persija, Bojan Hodak mulai menambah kekuatan lini belakang. Pada menit ke-62, pelatih asal Kroasia tersebut memasukkan Eliano Reijnders dan Layvin Kurzawa.

Diperkuat Reijnders, membuat pertahanan Persib makin sulit ditembus. Melihat statistik permainannya dari I League, dia melakukan satu intersep, satu tekel, dan satu ball recovery.

Kerja keras Eliano Reijnders dan seluruh pemain Persib mendapatkan apresiasi dari Bojan Hodak. Apalagi, Adam Alis yang berhasil mencetak brace dan membuat Maung Bandung menang.

”Ini mungkin bukan permainan terbaik yang pernah kami mainkan, tetapi sangat sulit dan penuh kerja keras. Pada akhirnya, kami memenangkan pertandingan melalui Adam yang hari ini benar-benar terinspirasi. Tentu saya senang dengan tiga poin untuk Persib,” kata Bojan Hodak saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persib, Senin (11/5).

Persib Bandung memastikan tempat di puncak klasemen dalam perebutan gelar juara Super League musim ini. Sementara Persija sudah kehilangan peluang juara Super League.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
