Usai Hasil Imbang Kontra Arema FC, Fitrah Maulana Ajak Persib Bandung Tetap Fokus

Kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana. (Istimewa)
JawaPos.com–Kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana meminta rekan-rekannya tetap menjaga fokus setelah timnya bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC pada lanjutan BRI Super League 2025/26.
Pertandingan Persib vs Arema FC itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 24 April 2026. Laga lanjutan super league berjalan ketat hingga peluit akhir dibunyikan.
Meski gagal meraih kemenangan di kandang sendiri lawan Arema FC, Fitrah menilai Persib Bandung masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen super league. Dia menegaskan tim harus segera bangkit dan mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.
Fitrah mengaku senang karena kembali mendapat kesempatan tampil bersama skuad utama Persib Bandung. Penjaga gawang muda tersebut dipercaya tampil sejak menit awal dan berusaha menjawab kepercayaan tim pelatih dengan performa maksimal di bawah mistar.
”Ketika diberikan kesempatan bermain, saya tentu ingin memberikan yang terbaik. Saya berusaha menjalankan tugas dengan maksimal dan membantu tim mendapatkan hasil positif,” ujar Fitrah usai pertandingan dikutip dari persib.co.id.
Laga melawan Arema FC menjadi penampilan kedua Fitrah bersama Persib Bandung di kompetisi musim ini. Sebelumnya, dia sempat tampil saat menghadapi Borneo FC pada pertandingan tunda pekan keempat yang berlangsung Desember 2025.
Dalam pertandingan kontra Arema FC, Persib Bandung sebenarnya tampil cukup dominan. Beberapa peluang berhasil diciptakan lini serang Maung Bandung, namun rapatnya pertahanan tim tamu membuat peluang-peluang tersebut gagal berbuah gol.
Fitrah menilai Arema FC tampil disiplin sepanjang pertandingan sehingga menyulitkan Persib Bandung untuk menemukan celah di area pertahanan lawan. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang terus berusaha menekan hingga menit akhir laga.
Menurut dia, hasil imbang ini tidak boleh membuat mental pemain menurun. Persib Bandung masih memiliki sejumlah pertandingan penting yang akan menentukan posisi akhir mereka di klasemen musim ini.
