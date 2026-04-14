Tampil Gemilang Lawan Persebaya Surabaya, Allano Brendon Kini Lebih Pede

JawaPos.com - Kemenangan meyakinkan 3-0 Persija atas Persebaya pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26, Sabtu (11/4) malam, menjadi panggung pembuktian bagi Allano Brendon.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, gelandang bernomor punggung 17 itu tampil efektif dan penuh percaya diri.

Allano berkontribusi langsung dalam dua gol Persija. Ia mencetak satu gol melalui eksekusi penalti yang tenang serta memberikan assist matang untuk gol yang dicetak Eksel Runtukahu. Penampilan tersebut membuatnya dinobatkan sebagai “Oppo Player of The Match”.

Meski menjadi sorotan, Allano memilih merendah. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, bukan hanya kontribusi individu.

“Setelah tiga pertandingan tanpa kemenangan, kami memang punya tekad kuat untuk bangkit. Kami ingin menang di hadapan suporter dan syukur akhirnya bisa meraih tiga poin penting,” ujar Allano usai pertandingan dikutip dari ileague.id.

Ia juga mengakui bahwa gol yang dicetaknya memberi tambahan kepercayaan diri. Namun, ia kembali menekankan bahwa kekompakan tim menjadi faktor utama di balik hasil positif tersebut.

“Kemenangan ini menunjukkan posisi yang seharusnya bagi tim. Tapi semua ini karena kerja keras semua pemain, bukan hanya saya,” lanjutnya.

Selain faktor kerja sama tim, Allano menilai atmosfer kandang menjadi salah satu kunci penting. Dukungan suporter di GBK dinilai mampu meningkatkan motivasi para pemain sejak awal laga.