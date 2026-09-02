Ndiaye Yakin Gabung Man City Menjadi Solusi Untuk Meraih Trofi

Iliman Ndiaye resmi bergabung dengan Man City (Dok.MCFC).
JawaPos.com – Winger Iliman Ndiaye telah resmi bergabung dengan Manchester City untuk musim 2026/2027. Pemain sayap kanan tersebut telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031.
Meninggalkan Everton dan bergabung dengan Manchester City merupakan kesempatan yang sudah ditunggu Ndiaye. Ia mengaku sudah sering melihat tim barunya itu meraih berbagai gelar juara.
"Saya telah bekerja sepanjang hidup saya untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. City adalah salah satu klub terbaik di dunia dan saya telah menyaksikan mereka memenangkan segalanya sejak saya kecil," kata Ndiaye yang dikutip laman resmi Manchester City, Rabu (2/9).
Pemain 26 tahun tersebut merasa senang bisa bergabung dengan tim yang selalu menjadi penantang gelar. Hal itu membuatnya ingin bisa membantu Manchester City meraih gelar. “Mampu menulis bab saya sendiri dalam kisah yang begitu istimewa adalah kesempatan sekali seumur hidup dan saya bertekad untuk meraihnya dengan kedua tangan," ujar Ndiaye.
“Perjalanan karier saya tidak selalu mudah, tetapi saya selalu percaya bahwa saya bisa bermain untuk tim yang bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar dan sekarang saya berada di sini. Rasanya sangat menyenangkan," lanjut pemain timnas Senegal tersebut.
Sebagai pemain, Ndiaye selalu ingin bermain menyerang dan mencetak banyak gol. Itulah mengapa, Manchester City merupakan tim yang tepat baginya.
“Saya senang bermain dengan bola di lapangan dalam tim menyerang yang ingin mencetak gol sebanyak mungkin. Itulah mengapa saya tahu ini adalah pilihan yang tepat," tutur Ndiaye.
Musim lalu di Liga Inggris, Ndiaye bermain sebanyak 32 pertandingan bersama Everton. Ia mampu mencetak enam gol dan tiga assist.
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Jawa Pos
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