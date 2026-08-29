Al Nassr Tekuk Al Taawoun 2-1, Ronaldo Cetak Gol ke-978 Usai Sentuh Tembakan Mohamed Simakan

Cristiano Ronaldo dituduh mencuri gol usai sentuh tembakan Mohamed Simakan. (@alnassr/Instagram).
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol penentu kemenangan saat Al Nassr mengalahkan Al Taawoun dengan skor 2-1 pada Sabtu (29/8).
Kemenangan itu membuat Al Nassr mempertahankan start sempurna di Saudi Pro League dengan meraih empat kemenangan dari empat pertandingan.
Dalam laga yang berlangsung di Alawwal Park, Al Nassr harus bangkit setelah tertinggal satu gol pada menit ke-11. Upaya tim asuhan Ange Postecoglou untuk mengejar ketertinggalan akhirnya membuahkan hasil pada menit kelima masa tambahan waktu babak pertama. Samu Costa berhasil mengubah skor 1-1 dan bertahan hingga jeda.
Pada menit ke-50, Al Nassr berbalik unggul. Joao Felix menerobos dari sisi kiri lalu menyodorkan bola ke area luar kotak penalti yang langsung disambar Mohamed Simakan yang melepaskan tembakan ke gawang. Namun, bola yang meluncur deras itu kemudian disentuh Cristiano Ronaldo yang berdiri di depan gawang hingga berbelok arah dan menjebol jala Al Taawoun.
Dilansir dari ESPN, Ronaldo langsung berlari merayakan gol itu. Meski tayangan ulang memperlihatkan sepakan Simakan sebenarnya sudah mengarah ke pojok bawah gawang, gol tetap disahkan atas nama Ronaldo dan menjadi torehan ke-978 sepanjang karier profesionalnya. Hingga pertandingan berakhir, Al Nassr mampu mempertahankan keunggulan dengan skor 2-1.
Sementara itu, gol kontroversial itu memicu beragam reaksi warganet di media sosial. Sebagian netizen menganggap Ronaldo telah menyerobot gol Simakan, sedangkan yang lain menilai aksi tersebut murni insting seorang penyerang. Tidak sedikit pula yang menyayangkan sikap Ronaldo karena tidak merayakan gol bersama Simakan.
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“Orang-orang bilang seharusnya ia menghindar, padahal sama sekali tidak ada waktu untuk bereaksi. Refleksnya memang sudah melambat dan bola meluncur lebih dari 100 km/jam,” tulis akun @Akshitxxx di platform X (dulu Twitter).
Pandangan senada juga disampaikan akun @Malaeekyxxx. Ia menyampaikan bahwa gol itu wajar, tetapi mengutarakan kritiknya terhadap aksi selebrasi Ronaldo. “Wajar saja ia menyambar bola itu karena insting alaminya sebagai striker. Namun, tidak merayakannya bersama rekan tim [Simakan] adalah tindakan yang kurang elok,” ungkapnya.
Sementara itu, kamera pertandingan juga menangkap momen unik. Usai mencetak gol, Ronaldo tampak lupa memperagakan selebrasi khas ‘Siuuu’ dan memilih langsung berlari ke pinggir lapangan untuk minum bersama staf pelatih. Sadio Mane kemudian menghampiri sang Bintang dan mengingatkannya untuk melakukan selebrasi ikonik itu di hadapan penggemar. Ronaldo pun merayakannya dengan sumringah. Hasil laga itu membuat Al Nassr kokoh di puncak klasemen sementara.
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