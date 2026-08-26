Jose Mourinho Minta Perlindungan Lebih untuk Vinicius Junior

JawaPos.com - Jose Mourinho kembali angkat bicara mengenai perlakuan yang diterima Vinicius Junior. Pelatih Real Madrid tersebut menilai ada “perbedaan yang jelas” dalam cara pemain lawan memperlakukan penyerang asal Brasil itu dibandingkan pemain lainnya.

Komentar Mourinho muncul setelah Vinicius mendapat kartu kuning ketika terlibat adu argumen dengan Alex Calatrava dalam kemenangan 2-1 Real Madrid atas Espanyol.

Yang membuat Mourinho kecewa, Vinicius sebelumnya mendapat tendangan di bagian punggung dari pemain Espanyol tersebut, tetapi insiden itu tidak berujung hukuman.

Mourinho Soroti Perlakuan terhadap Vinicius

Melansir TNT Sports, Mourinho menilai Vinicius memang sedang mengalami penurunan performa. Namun, kondisi tersebut menurutnya justru membuat lawan semakin berani menjadikannya sasaran.

"Yang bisa saya katakan adalah ada perbedaan yang jelas dalam perlakuan yang diterima Vinicius dibandingkan dengan pemain lainnya."

Ia kemudian menjelaskan mengapa lawan berani melakukan hal tersebut.