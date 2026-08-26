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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.56 WIB

Jose Mourinho Minta Perlindungan Lebih untuk Vinicius Junior

Jose Mourinho. (ig @realmadrid) - Image

Jose Mourinho. (ig @realmadrid)

JawaPos.com - Jose Mourinho kembali angkat bicara mengenai perlakuan yang diterima Vinicius Junior. Pelatih Real Madrid tersebut menilai ada “perbedaan yang jelas” dalam cara pemain lawan memperlakukan penyerang asal Brasil itu dibandingkan pemain lainnya.

Komentar Mourinho muncul setelah Vinicius mendapat kartu kuning ketika terlibat adu argumen dengan Alex Calatrava dalam kemenangan 2-1 Real Madrid atas Espanyol.

Yang membuat Mourinho kecewa, Vinicius sebelumnya mendapat tendangan di bagian punggung dari pemain Espanyol tersebut, tetapi insiden itu tidak berujung hukuman.

Mourinho Soroti Perlakuan terhadap Vinicius

Melansir TNT Sports, Mourinho menilai Vinicius memang sedang mengalami penurunan performa. Namun, kondisi tersebut menurutnya justru membuat lawan semakin berani menjadikannya sasaran.

"Yang bisa saya katakan adalah ada perbedaan yang jelas dalam perlakuan yang diterima Vinicius dibandingkan dengan pemain lainnya."

Ia kemudian menjelaskan mengapa lawan berani melakukan hal tersebut.

"Dia telah memasuki fase penurunan performa, dan lawan-lawannya merasa mereka bisa memanfaatkannya, dan memang mereka melakukannya. Ini seperti anak-anak kecil; mereka akan bertindak sejauh yang diizinkan oleh pihak berwenang. Perlakuan seperti ini tidak sesuai dengan prinsip saya."

Editor: Novia Tri Astuti
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