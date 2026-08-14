Xavi Hernandez Ungkap Ikatan Khusus dengan Belanda Usai Dipercaya Gantikan Ronald Koeman

JawaPos.com – Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru tim nasional Belanda.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Mantan gelandang Barcelona tersebut menggantikan Ronald Koeman dan menjadi pelatih asing pertama Belanda sejak Ernst Happel pada periode 1977/78.

Hubungan Xavi dengan sepak bola Belanda tidak terlepas dari pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels yang membentuk filosofi sepak bola di akademi Barcelona.

Pelatih berusia 46 tahun itu juga memiliki sejarah panjang dengan Oranje karena pernah menghadapi Belanda bersama Spanyol pada debut internasionalnya dan membantu La Roja mengalahkan mereka pada final Piala Dunia 2010.

Xavi menyebut dirinya sebagai bagian dari warisan sepak bola Belanda karena mendapatkan pendidikan sepak bola di Barcelona yang sangat dipengaruhi pemikiran Cruyff dan Michels.

Xavi menilai kesempatan menjadi pelatih tim nasional Belanda sebagai kehormatan besar sekaligus kesempatan untuk menerapkan filosofi sepak bola yang memiliki kedekatan dengan perjalanan kariernya.

Xavi menandatangani kontrak selama empat tahun yang akan membawanya memimpin Belanda dalam Euro 2028 dan Piala Dunia 2030.