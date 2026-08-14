Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 14 Agustus 2026 | 20.33 WIB

Xavi Hernandez Ungkap Ikatan Khusus dengan Belanda Usai Dipercaya Gantikan Ronald Koeman

Xavi Hernandez (Bein Sports) - Image

Xavi Hernandez (Bein Sports)

JawaPos.com – Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru tim nasional Belanda.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Mantan gelandang Barcelona tersebut menggantikan Ronald Koeman dan menjadi pelatih asing pertama Belanda sejak Ernst Happel pada periode 1977/78.

Hubungan Xavi dengan sepak bola Belanda tidak terlepas dari pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels yang membentuk filosofi sepak bola di akademi Barcelona.

Pelatih berusia 46 tahun itu juga memiliki sejarah panjang dengan Oranje karena pernah menghadapi Belanda bersama Spanyol pada debut internasionalnya dan membantu La Roja mengalahkan mereka pada final Piala Dunia 2010.

Xavi menyebut dirinya sebagai bagian dari warisan sepak bola Belanda karena mendapatkan pendidikan sepak bola di Barcelona yang sangat dipengaruhi pemikiran Cruyff dan Michels.

Xavi menilai kesempatan menjadi pelatih tim nasional Belanda sebagai kehormatan besar sekaligus kesempatan untuk menerapkan filosofi sepak bola yang memiliki kedekatan dengan perjalanan kariernya.

Xavi menandatangani kontrak selama empat tahun yang akan membawanya memimpin Belanda dalam Euro 2028 dan Piala Dunia 2030.

Laga pertamanya sebagai pelatih akan berlangsung melawan Jerman asuhan Jürgen Klopp pada 24 September, sebelum Belanda menghadapi Serbia dua kali dan Yunani satu kali dalam rangkaian pertandingan Nations League.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore