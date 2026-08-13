Leicester City Terpuruk hingga League One, Kini Dijual Seharga Rp3,3 Triliun

JawaPos.com - Leicester City kembali menghadapi situasi pelik di luar lapangan. Klub yang pernah mengejutkan dunia dengan menjuarai Premier League pada musim 2015/2016 itu kini dikabarkan tengah ditawarkan kepada calon investor.

Menariknya, nilai Leicester City disebut tidak terlalu jauh dari biaya transfer Alexander Isak. Menurut laporan The Sun yang mengutip The Athletic, keluarga Srivaddhanaprabha selaku pemilik klub menginginkan sekitar £222 juta untuk keseluruhan portofolio Leicester.

Namun, nilai kesepakatan sebenarnya diperkirakan bisa berada di kisaran £148 juta. Jika terealisasi pada angka tersebut, harga Leicester hanya sedikit lebih mahal dibandingkan transfer Isak ke Liverpool yang mencapai £130 juta dan menjadi rekor transfer Inggris.

Informasi mengenai valuasi Leicester tersebut disebut tercantum dalam sebuah dokumen yang disusun Citigroup. Bank investasi global itu kabarnya telah membuat brosur untuk ditawarkan kepada sejumlah calon investor.

Dokumen tersebut diberi nama Project Lineup. Isinya tidak hanya membahas tim utama Leicester, tetapi juga berbagai aset yang dimiliki klub.

Beberapa di antaranya adalah tim wanita, akademi, King Power Stadium, pusat latihan Seagrave, hingga Belvoir Drive. Klub asal Belgia, OH Leuven, yang masih memiliki hubungan dengan Leicester, juga tercantum dalam daftar aset.

Situasi tersebut cukup berbeda jika dibandingkan dengan kondisi Leicester ketika mereka mencapai puncak kejayaan hampir satu dekade lalu.

Pada musim 2015/2016, Leicester secara mengejutkan keluar sebagai juara Premier League.