Andre Rizal Hanafi
Selasa, 2 Juni 2026 | 01.21 WIB

Thailand Kirim Empat Wakil ke Kompetisi Asia, 3 Klub Langsung Tampil di AFC Champions League Elite

Aksi Sandy Walsh di laga imbang Buriram United lawan Melbourne City. (Buriram United)

JawaPos.com - Thailand resmi melengkapi daftar wakilnya untuk kompetisi antarklub Asia musim 2026/2027 setelah Buriram United sukses menjuarai Piala FA Thailand.

Kepastian tersebut membuat distribusi tiket Asia dari Negeri Gajah Putih kini sudah tidak menyisakan tanda tanya.

Buriram United menutup musim dengan catatan impresif. Selain keluar sebagai juara Thai League, mereka juga berhasil mengangkat trofi Piala FA Thailand usai mengalahkan PT Prachuap pada partai final.

Hasil tersebut sekaligus menegaskan dominasi Buriram di sepak bola Thailand dalam beberapa musim terakhir.

Karena Buriram United berstatus juara liga sekaligus juara Piala FA, slot kompetisi Asia yang berasal dari jalur piala tidak diberikan kepada klub tersebut. Sesuai regulasi yang berlaku, tiket akan dialihkan berdasarkan klasemen liga domestik.

Dengan skema tersebut, Thailand dipastikan memiliki empat wakil pada kompetisi Asia musim depan.

Tiga klub akan tampil di AFC Champions League Elite (ACLE), sementara satu klub lainnya berlaga di AFC Champions League Two (ACL Two).

Buriram United menjadi wakil pertama Thailand di ACLE setelah menjuarai Thai League. Posisi runner-up liga yang ditempati Port FC juga mengantarkan mereka ke kompetisi kasta tertinggi Asia tersebut.

Sementara itu, Ratchaburi yang berhasil mengakhiri musim di peringkat ketiga klasemen juga mendapatkan tiket menuju ACLE.

Editor: Edi Yulianto
