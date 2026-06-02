Gelar Roadshow, One Global Capital Hadir di Sejumlah Kota Utama Indonesia 

JawaPos.com — Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas mata uang , dan perubahan lanskap bisnis internasional, mendorong banyak investor, entrepreneur, profesional melirik peluang investasi ke pasar global.

Salah satu yang jadi tujuan investasi adalah Australia karena menawarkan stabilitas ekonomi, transparansi hukum, kualitas pendidikan, lingkungan bisnis yang kuat, serta peluang pengembangan aset dan mobilitas global jangka panjang.

Memenuhi kebutuhan itu, One Global Capital menggelar roadshow sebagai bagian dari pengembangan networking dan diskusi bisnis internasional yang akan berlangsung pada Juni 2026 di sejumlah kota besar di Indonesia. Roadshow ini tidak hanya digelar di Indonesia. Dalam beberapa bulan mendatang, One Global Capital akan melanjutkan rangkaian World Roadshow ke Singapura, China, Hong Kong, Vietnam, dan Amerika Serikat.

Mengusung tema “Think Global, Grow Global: Business, Property & Migration Insights from Australia”, acara ini dirancang untuk memberikan wawasan mengenai pasar properti Australia, tren ekonomi global, strategi diversifikasi aset lintas negara, peluang pengembangan bisnis internasional, serta jalur mobilitas dan migrasi bagi keluarga dan entrepreneur Indonesia.

Acara ini akan dihadiri oleh Iwan Sunito, Chairman dan Group CEO One Global Capital, salah satu tokoh paling berpengaruh di industri properti Australia, dengan rekam jejak lebih dari 30 tahun dengan total nilai proyek properti yang telah dikembangkan sebesar AUD9 miliar sepanjang kariernya.

Saat ini, One Global Capital memiliki development pipeline senilai sekitar AUD3,6 miliar dan menargetkan pertumbuhan menjadi lebih dari AUD6 miliar serta Asset Under Management (AUM) menembus AUD1 miliar sebelum akhir tahun 2026 melalui berbagai proyek strategis di Australia.

“Di era yang semakin dinamis, banyak keluarga dan pelaku bisnis tidak hanya mencari pertumbuhan, tetapi juga stabilitas, konektivitas global, serta akses ke peluang internasional yang lebih luas. Australia menawarkan kombinasi yang menarik antara lingkungan bisnis yang stabil, kualitas hidup yang tinggi, dan akses ke jaringan global yang semakin relevan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Iwan Sunito.

Pada kesempatan ini, para peserta akan memperoleh wawasan mengenai perkembangan pasar Australia, tren ekonomi global, strategi diversifikasi aset secara internasional, peluang bisnis lintas negara, jalur residensi dan migrasi, pendidikan internasional, serta kesempatan untuk membangun jaringan dengan para pelaku bisnis, profesional, dan entrepreneur melalui berbagai sesi networking eksklusif.