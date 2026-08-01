Tren SUV Makin Naik, Accelera Jawab dengan Ban Omikron Rugged Terrain yang Serbabisa

JawaPos.com - Perubahan gaya hidup pemilik SUV di Indonesia mendorong kebutuhan akan ban yang lebih serbaguna. Tak lagi hanya digunakan untuk aktivitas perkotaan, SUV kini kerap dipakai untuk touring, camping, overlanding hingga menjelajah berbagai medan.

Menjawab tren tersebut, PT Elangperdana Tyre Industry resmi meluncurkan Accelera Omikron Rugged Terrain (RT), ban baru yang menggabungkan kenyamanan berkendara di jalan raya dengan kemampuan melintasi jalan nonaspal.

Meningkatnya popularitas SUV sebagai kendaraan multifungsi membuat kebutuhan konsumen terhadap ban juga ikut berubah. Pengguna kini menginginkan ban yang tetap nyaman digunakan setiap hari, tetapi tetap andal saat harus menghadapi jalan tanah, kerikil, maupun jalur semi off-road.

Salah satu model mobil SUV yang diluncurkan di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

Ban ini mengisi kategori Rugged Terrain (RT), yaitu segmen yang berada di antara ban All Terrain (AT) dan Mud Terrain (MT). Karakter tersebut membuat Omikron RT menawarkan keseimbangan antara kenyamanan di jalan beraspal, kemampuan melintasi berbagai kondisi jalan, serta tampilan yang lebih tangguh.

"Produk ini lahir karena kami melihat cara masyarakat menggunakan SUV telah berubah. Semakin banyak pengguna yang menginginkan satu ban yang tetap nyaman digunakan setiap hari, namun siap menemani perjalanan ke berbagai medan saat dibutuhkan," ujar Marketing Manager PT Elang Perdana Tyre Industry, Jason Mursalie, saat peluncuran di ajang GIIAS 2026 di Tangerang Selatan, Sabtu (1/8).

Dari sisi desain, Accelera Omikron RT mengusung blok tapak bergaya All Terrain yang agresif, pola tengah zig-zag dinamis, serta alur tapak yang lebar dan dalam. Kombinasi tersebut dirancang untuk meningkatkan traksi sekaligus menjaga stabilitas saat digunakan di berbagai permukaan jalan.

Pada tahap awal peluncuran, Accelera menyediakan 20 pilihan ukuran sehingga kompatibel dengan berbagai model SUV, double cabin, hingga kendaraan overlanding maupun modifikasi. Perusahaan juga berencana menambah ukuran secara bertahap mengikuti perkembangan pasar.

Menurut Accelera, Omikron RT dikembangkan melalui proses riset, rekayasa, dan pengujian untuk menghasilkan ban yang mampu menawarkan kenyamanan, performa, serta daya tahan dalam satu paket.

Managing Director PT Elangperdana Tyre Industry, Dicky Mursalie, mengatakan peluncuran Omikron Rugged Terrain menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menghadirkan produk yang sesuai dengan perkembangan industri otomotif dan kebutuhan pengguna kendaraan modern.