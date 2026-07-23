5 Trik Merawat Mobil Harian agar Tetap Awet, Irit Perawatan, dan Harga Jualnya Tinggi

JawaPos.com - Mobil yang dipakai setiap hari tentu lebih rentan mengalami penurunan performa dibanding kendaraan yang jarang digunakan. Mulai dari kemacetan, jalan berlubang, hingga cuaca yang berubah-ubah bisa mempercepat keausan berbagai komponen jika tidak dirawat dengan baik.

Kabar baiknya, menjaga kondisi mobil tetap prima tidak selalu membutuhkan biaya besar. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana secara rutin, kamu bisa membuat mobil lebih awet, nyaman dikendarai, sekaligus mempertahankan nilai jualnya ketika suatu saat ingin dijual atau ditukar tambah.

Berikut 5 trik merawat mobil agar tetap awet hingga harga jual tetap tinggi seperti dirangkum dari berbagai sumber!

1. Rutin Servis Sesuai Jadwal Jangan menunggu mobil bermasalah baru membawanya ke bengkel. Servis berkala membantu memastikan kondisi mesin, rem, oli, filter, hingga komponen penting lainnya tetap dalam keadaan optimal. Kerusakan kecil yang terdeteksi lebih awal biasanya juga jauh lebih murah diperbaiki dibanding harus mengganti komponen yang sudah telanjur rusak.

Jika memungkinkan, simpan riwayat servis secara lengkap. Catatan perawatan yang rapi menjadi nilai tambah ketika calon pembeli ingin mengetahui bagaimana mobil dirawat selama digunakan.

2. Ganti Oli dan Cairan Mobil Tepat Waktu Oli mesin berfungsi melumasi sekaligus melindungi komponen mesin dari gesekan berlebih. Menunda penggantian oli dapat mempercepat keausan mesin dan menurunkan performa kendaraan.

Selain oli mesin, jangan lupa memeriksa oli transmisi, minyak rem, coolant radiator, hingga cairan wiper. Semua cairan tersebut memiliki masa pakai dan perlu diganti sesuai rekomendasi pabrikan agar mobil tetap bekerja dengan optimal.

3. Jaga Kebersihan Interior dan Eksterior Mencuci mobil secara rutin bukan hanya soal penampilan. Debu, lumpur, getah pohon, hingga kotoran burung yang dibiarkan terlalu lama dapat merusak lapisan cat kendaraan.

Bagian kabin juga perlu mendapat perhatian. Bersihkan jok, karpet, dashboard, dan bagasi secara berkala agar tetap nyaman digunakan. Interior yang bersih dan terawat menjadi salah satu faktor yang membuat harga jual mobil tetap tinggi.