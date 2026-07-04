Chery Recall 5.556 Tiggo 8 Pro Max, Masalah Rem Berpotensi Tingkatkan Risiko Kecelakaan

JawaPos.com - Chery Motors Australia Pty Ltd mengumumkan penarikan kembali (recall) terhadap 5.556 unit Chery Tiggo 8 Pro Max setelah ditemukan potensi gangguan pada sistem pengereman yang dapat memengaruhi keselamatan berkendara.

Informasi tersebut disampaikan melalui pemberitahuan resmi kepada Departemen Infrastruktur Australia. Kendaraan yang terdampak merupakan Chery Tiggo 8 Pro Max model tahun 2023 hingga 2026.

Berdasarkan laporan yang dirilis pada 23 Juni 2026, terdapat indikasi cacat produksi yang berpotensi menyebabkan pipa rem bergesekan dengan komponen mesin. Gesekan tersebut dapat merusak saluran rem dan memicu kebocoran cairan rem.

Akibatnya, performa sistem pengereman dapat menurun sehingga meningkatkan risiko kecelakaan saat kendaraan digunakan di jalan.

Departemen Infrastruktur Australia menyebut kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya apabila tidak segera ditangani.

Sebagai langkah penanganan, Chery Australia akan menghubungi seluruh pemilik kendaraan yang teridentifikasi terdampak melalui surat elektronik maupun saluran komunikasi resmi lainnya.

Pemilik kendaraan diminta segera membawa mobil ke jaringan dealer resmi Chery terdekat agar dilakukan pemeriksaan dan perbaikan.

Seluruh proses penggantian maupun perbaikan komponen akan dilakukan tanpa biaya sebagai bagian dari program recall.

Program recall merupakan prosedur yang lazim dilakukan industri otomotif ketika ditemukan potensi cacat produksi yang dapat memengaruhi keselamatan atau kualitas kendaraan. Langkah ini bertujuan memastikan kendaraan tetap memenuhi standar keselamatan serta memberikan perlindungan bagi konsumen.

Hingga saat ini, program penarikan tersebut berlaku untuk kendaraan yang dipasarkan di Australia. Belum ada informasi mengenai apakah model Chery Tiggo 8 Pro Max di negara lain, termasuk Indonesia, turut terdampak oleh temuan tersebut.