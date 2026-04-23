Gran Max Dominasi Segmen Komersial, Penjualan Meroket 72 Persen!

Daihatsu Gran Max. (Istimewa)
JawaPos.com - Segmen mobil komersial masih menjanjikan di industri otomotif Tanah Air. Daihatsu Gran Max kembali menegaskan posisinya sebagai kendaraan niaga favorit di Indonesia.
Model ini menjadi salah satu pilihan para pelaku usaha dalam menunjang berbagai aktivitas bisnis. Ini dibuktikan dengan performa penjualannya.
Pada Maret 2026, Gran Max sukses menjadi model kendaraan komersial terlaris di Tanah Air dengan total penjualan mencapai 5.054 unit, sekaligus menguasai 72 persen pangsa pasar di segmen commercial low.
Secara detail, Gran Max Pick Up mencatatkan 3.543 unit dengan market share 67 persen di segmen pick up low.
Sementara itu, Gran Max Minibus mendominasi segmen semi commercial dengan angka penjualan 1.511 unit atau setara 88 persen pangsa pasar.
“Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia, Gran Max terus mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan telah mencatatkan total penjualan kumulatif lebih dari 900 ribu unit sejak 2007,” dalam pernyataan resmi Daihatsu Kamis (23/4).
Dalam ajang pameran kendaraan komersial yang digelar pada April 2026 di Kemayoran, Jakarta, jenama Jepang ini menampilkan empat unit Gran Max yang dirancang untuk berbagai kebutuhan usaha.
Mulai dari Pick Up 1.5 AC PS yang mengedepankan daya angkut dan ketangguhan, Blind Van Logistic dengan ruang luas dan transmisi otomatis, Mobile Market sebagai konsep minimarket berjalan, hingga Mini Bus Lifestyle yang fleksibel untuk kebutuhan komunitas maupun gaya hidup.
Keunggulan produk ini juga dirasakan langsung oleh para pengguna. Amin Muhsin, pengusaha rental sound system di Malang.
“Kapasitas angkutnya besar, kuat untuk berbagai kondisi jalan, dan konsumsi bahan bakarnya juga efisien sehingga biaya operasional yang ekonomis,” jelasnya.
