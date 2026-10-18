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Sabik Aji Taufan
Senin, 19 Oktober 2026 | 03.50 WIB

BBM Langka di Bali, Polri Perintahkan Polantas Turun ke SPBU Lakukan Pengamanan dan Bantu Warga

Penampakan polantas ditugaskan mengawal jalannya distribusi BBM. (Polri)

 

JawaPos.com - Korlantas Polri mengintruksikan kepada para polantas di Polda jajaran agar ikut melakukan penjagaan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa lokasi seperti di wilayah Bali. Pengamanan meliputi mengatur antrean kendaraan, dan mengatur arus lalu lintas.
 
Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin mengatakan, polantas di lapangan harus mampu membantu kelancaran distribusi BBM. Edukasi kepada masyarakat juga harus dilakukan agar informasi tersampaikan dengan baik.
 
Terdampat 3 tugas utama bagi polantas. Pertama, memperkuat koordinasi dengan Pertamina di masing-masing wilayah. 
 
 
“Apabila distribusi harus melalui jalur penyeberangan, koordinasi juga perlu dilakukan agar kendaraan pengangkut BBM memperoleh prioritas penyeberangan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Agus, Minggu (18/10).
 
Kedua, polantas di Polda jajaran diminta menyiapkan posko sementara di SPBU yang mengalami penumpukan pembeli. Petugas perlu mengantisipasi potensi gangguan akibat antrean kendaraan. 
 
Selain itu, personel Polantas dapat melaksanakan kegiatan simpatik sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, seperti membagikan air minum, roti, dan bantuan sederhana lainnya kepada warga yang mengantre.
 
Ketiga, mengoptimalkan peran Polantas sebagai penyampai informasi ketersediaan BBM kepada masyarakat. Dengan begitu, pengendara tidak kebingungan mencari SPBU yang memiliki stok BBM.
 
Polantas harus melakukan pemantauan secara intensif dan dilakukan secara berkala. Dengan begitu, dinamika yang terjadi di lapangan bisa diantisipasi dengan cepat.
 
Melalui langkah koordinatif, responsif, dan humanis, Polantas diharapkan dapat terus hadir membantu masyarakat, menjaga kelancaran lalu lintas, serta mendukung distribusi BBM agar berjalan aman, tertib, dan lancar.

Editor: Sabik Aji Taufan
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