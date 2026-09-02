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Syahrul Yunizar
Kamis, 3 September 2026 | 00.18 WIB

Kapolri Pimpin Sertijab Pati Polri, Ini Deretan Pejabat Baru Korps Bhayangkara

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin sertijab sejumlah pati Polri di Jakarta pada Rabu (2/9). (Polri) - Image

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin sertijab sejumlah pati Polri di Jakarta pada Rabu (2/9). (Polri)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira tinggi (pati) pada Rabu (2/9). Sejumlah jabatan kini resmi diisi oleh pejabat baru yang dimutasi dan rotasi lewat surat telegram pada Minggu (30/8).

Sertijab itu mencakup beberapa jabatan strategis, baik di level Mabes Polri maupun satuan kewilayahan. Berdasar daftar pejabat yang melaksanakan sertijab, sejumlah posisi mengalami pergantian pejabat. Polri menyatakan hal itu sebagai bagian dari dinamika organisasi.

Beberapa jabatan yang diserahterimakan adalah Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri), Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Karopaminal Divpropam Polri, Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri, Koorsahli Kapolri, dan sejumlah jabatan kewilayahan lainnya. 

Dalam rotasi tersebut, Komjen Pol Mohammad Fadil Imran menyerahkan jabatan Astamaops Kapolri. Dia resmi pensiun dari Korps Bhayangkara. Posisi tersebut kini diisi oleh Irjen Pol.m Roycke Harry Langie yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulut.

Sementara itu, jabatan Kapolda Sulut selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Yudo Hermanto yang sebelumnya bertugad sebagai Karopaminal Divpropam Polri. Pergantian juga terjadi pada posisi AS SDM Kapolri. Irjen Pol Anwar digantikan oleh Irjen Pol Jawari. 

Kemudian Irjen Pol Herry Rudolf Nahak yang juga memasuki masa pensiun dari jabatan koorsahli Kapolri kini diganti oleh Irjen Pol Ruslan Effendi,m yang sebelumnya menjabat Sahli Sosial Politik Kapolri.

Di level kewilayahan, Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat Daya mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. 

Jabatan Kapolda Papua Barat Daya selanjutnya diisi oleh Brigjen Pol Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau. Beberapa jabatan lainnya yang turut berganti diantaranya adalah Kayanma Polri, Karobinopsnal Baharkam Polri, dan Kabagpamwal Roprovos Divpropam Polri.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Pergantian ini merupakan proses pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi untuk memastikan roda organisasi terus berjalan secara optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Editor: Sabik Aji Taufan
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