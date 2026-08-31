Intelijen Ukraina Beber Data 8 WNI Gabung Tentara Rusia, Menhan Sjafrie: Tidak Ada Informasi

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan keterangan bersama bersama Menhan Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani di Kantor Kemhan pada Selasa (2/6). (Kemhan)
JawaPos.com - Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina membeber data 8 WNI yang disebut telah bergabung dengan tentara Rusia. Namun, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan tak ada informasi terkait hal itu.
Berdasar informasi dari laman https://szru.gov.ua/en/news-media/news/the-kremlin-is-looking-for-new-cannon-fodder-on-the-islands-of-indonesia, disampaikan bahwa Rusia terus merekrut tentara asing untuk berperang melawan Ukraina.
Tentara asing tersebut ditempatkan di garda depan. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina mengklaim sudah mendapatkan dokumen 8 Warga Negara Indonesia (WNI) yang direkrut dan masuk dalam jajaran tentara Rusia.
”Iming-iming gaji tinggi, tugas non-kombatan, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menarik orang-orang yang sering kali tidak tahu ke mana mereka sebenarnya akan dikirim,” bunyi keterangan itu.
Dalam keterangan yang sama, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut Indonesia bukan satu-satunya negara asal tentara asing Rusia. Beberapa direkrut dari Nepal, Kuba, Kenya, hingga India.
”Sebagian besar dari mereka berakhir di garis depan tanpa pelatihan apa pun, dan beberapa di antaranya tewas dalam beberapa minggu pertama,” lanjut keterangan itu.
Atas informasi tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima laporan apa pun terkait dengan informasi tersebut.
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”Nggak ada, tidak menerima laporan itu. Tidak ada informasi,” kata Sjafrie singkat.
Sebelumnya sempat beredar informasi terkait eks personel Korps Marinir TNI AL dan Brimob Polri yang menjadi tentara asing di Rusia. Namun, saat ini belum ada kabar terbaru terkait dengan kondisi mereka.
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Jawa Pos
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