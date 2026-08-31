Deretan Nama Besar dalam Rotasi 424 Perwira Polri, 3 Jenderal Pensiun

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/8/2026). (Mabes Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 424 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri.
Dari sekian ratus nama yang masuk gerbong mutasi, tercatat setidaknya ada tiga orang jenderal yang dimutasi dalam rangka pensiun.
Mereka adalah Astamaops Kapolri Komjen M. Fadil Imran, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar, dan Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak.
Di luar tiga jenderal yang pensiun, sejumlah nama besar masuk dalam gerbong mutasi tersebut, yang dirangkum dalam 3 surat telegram sekaligus.
Yakni surat telegram bernomor SY/1877/VIII/KEP./2026 berisi 78 nama, ST/1878/VIII/KEP./2026 berisi 259 nama, serta ST/1879/VIII/KEP./2026 berisi 87 nama. Ketiga surat telegram tersebut terbit pada Minggu (30/8).
Berikut beberapa nama besar yang muncul dalam ketiga surat telegram tersebut:
”Para pati dan pamen Polri tersebut segera melaksanakan tugas yang baru paling lambat 14 hari terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan mutasi,” bunyi surat telegram yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo tersebut.
Selain pati dan pamen di jajaran Mabes Polri dan polda, ketiga surat telegram itu memutasi sejumlah pamen yang tersebar di seluruh Indonesia.
Termasuk di antaranya pamen di jajaran polres yang tidak luput dari rotasi besar-besaran di tubuh Korps Bhayangkara.
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