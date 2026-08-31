Deretan Nama Besar dalam Rotasi 424 Perwira Polri, 3 Jenderal Pensiun

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 424 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri.

Dari sekian ratus nama yang masuk gerbong mutasi, tercatat setidaknya ada tiga orang jenderal yang dimutasi dalam rangka pensiun.

Mereka adalah Astamaops Kapolri Komjen M. Fadil Imran, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar, dan Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak.

Di luar tiga jenderal yang pensiun, sejumlah nama besar masuk dalam gerbong mutasi tersebut, yang dirangkum dalam 3 surat telegram sekaligus.

Yakni surat telegram bernomor SY/1877/VIII/KEP./2026 berisi 78 nama, ST/1878/VIII/KEP./2026 berisi 259 nama, serta ST/1879/VIII/KEP./2026 berisi 87 nama. Ketiga surat telegram tersebut terbit pada Minggu (30/8).

Berikut beberapa nama besar yang muncul dalam ketiga surat telegram tersebut:

Astamaops Kapolri Komjen M. Fadil Imran, dipindahkan dalam rangka pensiun di Stamaops Polri. Irjen Pol Roycke Harry Langie, dipindahkan dari Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) menjadi Astamaops Kapolri. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Anwar, dipindahkan dalam rangka pensiun. Irjen Pol Jawari, mendapat penugasan sebagai As SDM Kapolri menggantikan Irjen Pol Anwar. Koorsahli Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, dipindahkan dalam rangka pensiun dari kepolisian. Irjen Pol Ruslan Ependi, dipindahkan dari Sahli Sospol Kapolri menjadi Koorsahli Kapolri. Karopaminal Divisi Propam Polri Irjen Pol Yudo Hermanto dipindahtugaskan menjadi Kapolda Sulut. Brigjen Pol Hengki Haryadi dari Wakapolda Riua dipindahtugaskan menjadi Kapolda Papua Barat Daya. Brigjen Pol Simson Zet Ringu dari Wakapolda Gorontalo menjadi Wakapolda Riau. Brigjen Pol Slamet Hariyadi ditugaskan menjadi Wakapolda Maluku Utara (Malut). ”Para pati dan pamen Polri tersebut segera melaksanakan tugas yang baru paling lambat 14 hari terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan mutasi,” bunyi surat telegram yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo tersebut.

Selain pati dan pamen di jajaran Mabes Polri dan polda, ketiga surat telegram itu memutasi sejumlah pamen yang tersebar di seluruh Indonesia.

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