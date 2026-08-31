Gempa Susulan Flores Nyaris 10 Ribu Kali, Ini Penjelasan Pakar IABI

Kondisi memperhatikan warga Kampung Tonggong, Desa Latung, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT, terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat yang dibuat sendiri pasca gempa. (Nikolaus Tolen untuk JawaPos.com)
JawaPos.com - Aktivitas kegempaan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), menunjukkan tren tak lazim usai rentetan gempa susulan tercatat hampir menyentuh angka 10.000 kali.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 9.870 kejadian gempa susulan terjadi hingga 30 Agustus 2026 pukul 11.00 WIB, dengan rentang magnitudo M 1,0 hingga M 6,2.
Angka kegempaan susulan yang melonjak drastis ini memicu tanda tanya masyarakat.
Terlebih, terdapat 35 kali gempa bertegangan M 5,0 ke atas serta 156 kali guncangan yang dirasakan langsung oleh warga di daratan.
Pusat gempa utama dan mayoritas episenter gempa susulan berkonsentrasi di sepanjang zona Flores Backarc Thrust (Sesar Naik Belakang Busur Flores).
Distribusinya membentang luas dari perairan Laut Flores hingga merambat ke daratan bagian tengah dan barat.
Sebagian besar gempa susulan ini terjadi pada kedalaman dangkal di bawah 60 kilometer.
Faktor kedalaman inilah yang membuat frekuensi guncangan sangat sering dirasakan warga, meski mayoritas magnitudo tergolong kecil hingga sedang.
Pakar dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menjelaskan bahwa kuantitas gempa susulan yang mendekati 10.000 kali tersebut mencerminkan pelepasan tegangan sisa (residual stress) yang sangat aktif.
Gempa utama berukuran M 7,7 memang dipicu oleh pergerakan naik di jalur Sesar Naik Flores.
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Jawa Pos
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