Rekam Jejak Kapolri Dinilai Pantas Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dinilai pantas mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto. Bila melihat rekam jejaknya selama memimpin Korps Bhayangkara sejak 2021, Sigit sudah melalui banyak situasi krisi, baik di internal maupun eksternal Polri.

Baru-baru ini, Prabowo secara terbuka kembali menyampaikan apresiasi atas kinerja Sigit dan jajarannya. Dengan kerja-kerja nyata, kepala negara menilai Sigit pantas menduduki posisi tertinggi di Kepolisian Indonesia. Sebab, dia sudah menunjukkan pengabdiannya.

”Saya juga yakin Jenderal Polisi Listyo (Sigit Prabowo) mencapai puncak tertinggi di Kepolisian itu pantas, karena prestasi, pengabdian, dan kemampuannya,” ucap Prabowo pada Kamis (13/8).

Menurut Prabowo, kiprah yang dilakukan oleh Sigit bersama jajarannya di Kepolisian patut diapresiasi. Termasuk kerja sama dengan TNI AD dalam pembangunan ribuan jembatan di seluruh Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa dirinya sangat bangga atas pencapaian kedua institusi tersebut.

”Hari ini saya gunakan kesempatan ini sekali lagi menyampaikan rasa bangga saya. Saya berterima kasih sebagai presiden Republik Indonesia dan sebagai pribadi Prabowo Subianto. Kita telah bahu-membahu, saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin,” ucap Prabowo.

Dalam kesempatan lain, mantan menteri pertahanan (menhan) itu sempat menyampaikan bahwa Sigit akan mendapatkan anugerah Bintang Mahaputera dari dirinya. Namun, dengan pencapaiannya, Sigit dinilai layak mendapatkan Bintang Republik Indonesia Utama.

”Tanda kehormatan negara memang tidak mensyaratkan penerimanya memimpin institusi yang sempurna,” kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi pada Sabtu (15/8).

Menurut dia, ukuran seseorang layak mendapatkan tanda kehormatan tersebut adalah jasa yang sangat luar biasa bagi negara. Kemudian pengabdian yang berkelanjutan, keberanian mengambil risiko besar, serta dampak lintas bidang dari kerja-kerja nyata yang dilakukan.

Berdasarkan ukuran itu, Haidar menilai Sigit layak menerima Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Prabowo. Berdasar catatannya, Sigit sudah melalui masa krisis sejak pertama kali bertugas sebagai kapolri pada Januari 2021. Dia memulai perjalanan di masa pandemi.