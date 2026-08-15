Menhub Dudy Cek Kerusakan Transportasi Pasca Gempa NTT, Keselamatan Jadi Prioritas

JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Perhubungan Dudy Purwagandhi, menekankan aspek keselamatan dan kelancaran operasional transportasi yang terdampak gempa Bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas utama.

Selain menekankan hal tersebut, ia juga menyampaikan duka cita dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya gempa bumi yang terjadi di , Sabtu (15/8) pagi waktu setempat.

Untuk mengatur terkait dengan sejumlah transportasi di wilayah terdampak gempa, Kemenhub terlah menginstruksikan seluruh unit kerja terkait untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas transportasi.

“Baik pelabuhan, terminal hingga bandara, guna memastikan seluruh sarana dan prasarana berada dalam kondisi aman pasca terjadinya gempa bumi. Keselamatan penumpang dan seluruh petugas harus tetap jadi prioritas utama,” ujar Dudy dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (15/8).

Dudy mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, gempa bumi di wilayah NTT berdampak pada sejumlah sarana dan prasarana transportasi di wilayah tersebut.

Beberapa yang terdampak antara lain, Pelabuhan Laurentius Say, Pelabuhan Reo, Pelabuhan Nangakeo, hingga Bandar Udara Komodo.

Gempa bumi mengakibatkan robohnya bagian dermaga dan bangunan ruang tunggu di Pelabuhan Laurentius Say. Saat kejadian, KM Bukit Siguntang sedang sandar di dermaga pelabuhan. Di Pelabuhan Reo, terdapat kerusakan di bagian kantor dan juga terminal, namun tidak ada korban jiwa.

Gempa bumi juga menyebabkan kerusakan ringan pada sejumlah fasilitas di Pelabuhan Nangakeo, mulai dari plafon runtuh hingga tembok retak. Akibatnya, layanan perintis dihentikan sementara.