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Kamis, 2 Juli 2026 | 02.54 WIB

Menaker Tagih Hasil, Pejabat Baru Diminta Tinggalkan Pola Kerja Seremonial

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berbicara pada pelantikan pejabat tinggi madya, direktur, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, di Jakarta, Rabu (1/7/2026). (Istimewa). - Image

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berbicara pada pelantikan pejabat tinggi madya, direktur, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, di Jakarta, Rabu (1/7/2026). (Istimewa).

JawaPos.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pejabat baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan segera mempercepat reformasi layanan ketenagakerjaan usai pelantikan sejumlah pejabat tinggi madya, direktur, administrator, dan pengawas, Rabu (1/7). Fokus pembenahan diarahkan pada peningkatan efektivitas layanan, perluasan akses kerja inklusif, hingga penguatan keterhubungan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.

Adapun yang dilantik adalah Pejabat Tinggi Madya, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, serta Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Yassierli mengatakan, pejabat yang dilantik telah melalui tahapan seleksi dan asesmen secara menyeluruh. Rangkaian tersebut dilakukan untuk memastikan setiap individu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus mampu menjalankan amanah dengan baik.

Ia menyebut pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui dedikasi dan kontribusi nyata.

"Saudara telah mengucapkan sumpah jabatan. Itu bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memberikan yang terbaik bagi kementerian, negara, dan masyarakat," ujar Yassierli.

Selaras dengan upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan, Yassierli menekankan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) agar mempercepat penyempurnaan tata kelola layanan. Langkah tersebut mencakup peningkatan efektivitas layanan ketenagakerjaan, penguatan fungsi pengantar kerja, serta perluasan akses kerja yang lebih inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Ia juga mendorong balai perluasan kesempatan kerja agar menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja dan karakter generasi muda. Menurutnya, fungsi balai tidak lagi sebatas tempat pelatihan, tetapi juga perlu dikembangkan menjadi ruang kolaborasi, inkubasi usaha, dan pusat lahirnya inovasi.

"Dibutuhkan jejaring yang lebih luas dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis agar semakin banyak peluang kerja yang dapat tercipta," katanya.

Selain penguatan layanan ketenagakerjaan, Yassierli juga memberikan perhatian pada sektor pendidikan vokasi. Kepada Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, ia menekankan pentingnya memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri melalui evaluasi kurikulum secara berkala agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu bersaing di tingkat global.

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, Yassierli menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian utama. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program ketenagakerjaan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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