Pemerintah Resmi Luncurkan Logo HUT ke-81 RI, Bermakna Kolektif, Sinergi, dan Bertumbuh

Pemerintah secara resmi meluncurkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
JawaPos.com - Pemerintah secara resmi meluncurkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026. Logo karya desainer Fajar Novario ditetapkan sebagai identitas resmi, setelah meraih suara terbanyak dalam jajak pendapat publik yang diikuti lima desain finalis pada 24-29 Juni 2026.
Peluncuran logo itu secara resmi disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro, bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia," kata Juri Ardiantoro dalam konferensi pers.
Juri menjelaskan, logo yang terpilih tidak hanya menampilkan desain yang tegas secara visual, tetapi juga mengandung filosofi yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Menurutnya, konsep tersebut lahir dari eksplorasi beragam motif tradisional yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara.
"Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimbolkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ucapnya.
Ia menuturkan, logo HUT ke-81 RI mengusung tiga nilai utama, yakni Kolektif, Sinergi, dan Bertumbuh. Ketiga nilai tersebut menggambarkan bahwa rakyat merupakan fondasi utama dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Menurutnya, konsep tersebut lahir dari refleksi atas keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang masyarakat Indonesia yang mampu bersatu dalam satu tujuan, yakni membangun bangsa. Keberagaman tersebut dipandang sebagai kekuatan yang menyatukan, bukan sebagai pembeda.
Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam proses pemilihan logo. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) yang telah memfasilitasi penyelenggaraan sayembara desain sejak tahap awal.
Sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi publik, panitia turut menyiapkan hadiah bagi 300 pemilih yang beruntung. Langkah tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan identitas visual peringatan HUT ke-81 RI.
"Selamat kepada Fajar Novario karya Anda ditetapkan sebagai logo resmi HUT ke-81 RI," jelasnya.
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