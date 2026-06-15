Dikebut Jelang Operasi, Sekolah Rakyat Banyuwangi untuk 1.000 Siswa Kurang Mampu Ditarget Rampung 20 Juni 2026

JawaPos.com — Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026 untuk menampung sekitar 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu.

Proyek sekolah berstandar internasional yang dibangun di atas lahan 7 hektare milik Pemkab Banyuwangi itu kini telah mencapai progres sekitar 75 persen dan terus dikebut agar segera dapat digunakan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kehadiran sekolah ini diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas dengan fasilitas modern dan lingkungan belajar yang lebih representatif.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau langsung lokasi pembangunan pada Senin (8/6/2026).

Dari hasil pemantauan di lapangan, progres pembangunan telah mencapai sekitar 75 persen dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi telah mencapai 75 persen. Semoga seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu dan segera bisa digunakan untuk anak-anak,” ujar Ipuk.

Mengapa Sekolah Rakyat Banyuwangi Menjadi Proyek Strategis?

Sekolah Rakyat Banyuwangi menjadi proyek strategis karena dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.