Dikebut Jelang Operasi, Sekolah Rakyat Banyuwangi untuk 1.000 Siswa Kurang Mampu Ditarget Rampung 20 Juni 2026

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, yang ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026. (Istimewa)
JawaPos.com — Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026 untuk menampung sekitar 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu.
Proyek sekolah berstandar internasional yang dibangun di atas lahan 7 hektare milik Pemkab Banyuwangi itu kini telah mencapai progres sekitar 75 persen dan terus dikebut agar segera dapat digunakan.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kehadiran sekolah ini diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas dengan fasilitas modern dan lingkungan belajar yang lebih representatif.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau langsung lokasi pembangunan pada Senin (8/6/2026).
Dari hasil pemantauan di lapangan, progres pembangunan telah mencapai sekitar 75 persen dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi telah mencapai 75 persen. Semoga seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu dan segera bisa digunakan untuk anak-anak,” ujar Ipuk.
Mengapa Sekolah Rakyat Banyuwangi Menjadi Proyek Strategis?
Sekolah Rakyat Banyuwangi menjadi proyek strategis karena dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Konsep tersebut memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan berkelanjutan dalam satu kawasan yang terintegrasi.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!