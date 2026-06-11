Cara Cabut Berkas Motor Tanpa Ribet, Ikuti 6 Langkah Ini agar Proses Mutasi Lancar

Ilustrasi: Pengurusan surat-surat kendaraan. (Istimewa)
JawaPos.com - Proses cabut berkas motor menjadi tahapan penting yang harus dilakukan ketika kamu ingin memindahkan data kendaraan ke daerah lain atau melakukan balik nama kepemilikan. Meski terdengar rumit, prosedur ini sebenarnya bisa dijalani dengan mudah selama seluruh persyaratan dan dokumen telah disiapkan sejak awal.
Agar tidak bolak-balik ke kantor Samsat karena dokumen kurang lengkap atau salah prosedur, penting untuk memahami setiap tahapan yang harus dilalui. Mulai dari menyiapkan berkas, melakukan cek fisik kendaraan, hingga mengurus penerbitan STNK baru di daerah tujuan.
Berikut panduan lengkap cabut berkas motor yang perlu kamu ketahui seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
Sebelum mendatangi Samsat, pastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah tersedia. Kelengkapan berkas menjadi syarat utama agar proses mutasi atau cabut berkas dapat diproses tanpa hambatan.
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Dokumen yang perlu kamu siapkan meliputi KTP asli dan fotokopi, STNK asli beserta salinannya, BPKB asli dan fotokopi, serta surat hasil cek fisik kendaraan. Jika proses dilakukan untuk keperluan balik nama akibat jual beli, sertakan juga kuitansi atau bukti transaksi kendaraan.
Agar lebih praktis, simpan seluruh dokumen dalam satu map khusus. Membawa pulpen dan uang tunai secukupnya juga bisa membantu mempercepat proses administrasi di lokasi.
Setelah dokumen siap, bawa motor ke Samsat asal sesuai lokasi kendaraan terdaftar. Pada tahap ini petugas akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan data kendaraan sesuai dengan yang tercantum pada STNK dan BPKB.
Nomor rangka dan nomor mesin akan diperiksa secara langsung guna memastikan kendaraan tidak memiliki masalah hukum atau perubahan identitas yang tidak sesuai aturan. Karena itu, pastikan kondisi nomor rangka dan mesin masih jelas terbaca.
Apabila kendaraan dinyatakan lolos pemeriksaan, kamu akan menerima surat hasil cek fisik yang nantinya menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan mutasi.
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