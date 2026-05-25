Cathlyn Yvaine Lesmana Gagal ke Istana Padahal Masuk 3 Besar, Wali Kota Makassar Pertanyakan Seleksi Paskibraka Sulsel

Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi asal Makassar, melaju sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional terus menuai sorotan. (instagram Cathlyn)
JawaPos.com - Kasus gagalnya Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi asal Makassar, melaju sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional terus menuai sorotan. Meski meraih nilai tiga besar dalam seleksi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), nama Cathlyn secara mengejutkan hilang dari daftar delegasi yang berangkat ke Istana Negara.
Situasi ini memicu respons keras dari berbagai pihak, termasuk dari orang nomor satu di Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar Senggol Transparansi Seleksi
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin angkat bicara dan mengaku prihatin dengan nasib yang menimpa siswi asal daerahnya. Pria yang akrab disapa Appi ini mendesak agar seluruh proses seleksi Paskibraka dilakukan secara jujur dan terbuka.
"Kan peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair," ujar Munafri dikutip dari Fajar, Senin (25/5).
Appi mengaku tidak mengetahui detail parameter penilaian di tingkat provinsi, terutama setelah beredar isu adanya pergeseran posisi peserta.
"Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi," tuturnya.
"Padahal nilai siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini," sambung Appi.
Khawatirkan Dampak Psikologis Siswa
Lebih dari sekadar persoalan kuota, Appi sangat menyayangkan dampak psikologis yang harus ditanggung oleh para siswa yang gugur secara mendadak setelah melalui kerja keras panjang.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik