Ryandi Zahdomo
Selasa, 26 Mei 2026 | 05.23 WIB

Cathlyn Yvaine Lesmana Gagal ke Istana Padahal Masuk 3 Besar, Wali Kota Makassar Pertanyakan Seleksi Paskibraka Sulsel

Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi asal Makassar, melaju sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional terus menuai sorotan. (instagram Cathlyn)

JawaPos.com - Kasus gagalnya Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi asal Makassar, melaju sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional terus menuai sorotan. Meski meraih nilai tiga besar dalam seleksi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), nama Cathlyn secara mengejutkan hilang dari daftar delegasi yang berangkat ke Istana Negara.

Situasi ini memicu respons keras dari berbagai pihak, termasuk dari orang nomor satu di Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Senggol Transparansi Seleksi

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin angkat bicara dan mengaku prihatin dengan nasib yang menimpa siswi asal daerahnya. Pria yang akrab disapa Appi ini mendesak agar seluruh proses seleksi Paskibraka dilakukan secara jujur dan terbuka.

"Kan peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair," ujar Munafri dikutip dari Fajar, Senin (25/5).

Appi mengaku tidak mengetahui detail parameter penilaian di tingkat provinsi, terutama setelah beredar isu adanya pergeseran posisi peserta.

"Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi," tuturnya.

"Padahal nilai siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini," sambung Appi.

Khawatirkan Dampak Psikologis Siswa

Lebih dari sekadar persoalan kuota, Appi sangat menyayangkan dampak psikologis yang harus ditanggung oleh para siswa yang gugur secara mendadak setelah melalui kerja keras panjang.

