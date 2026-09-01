Girls' Generation Unit Baru HRS Rilis Teaser Perdana untuk Debut 'Skibidi'

JawaPos.com – Girls' Generation kembali menghadirkan kejutan bagi penggemar melalui unit terbaru mereka, HRS.

Menurut laporan Soompi, unit tersebut mulai membuka rangkaian promosi debut dengan merilis teaser pertama untuk lagu utama “Skibidi”.

Kemunculan teaser ini langsung menarik perhatian karena menjadi proyek baru yang mempertemukan tiga anggota Girls' Generation dalam formasi berbeda.

HRS terdiri dari Taeyeon, Hyoyeon, dan Yuri, tiga anggota yang telah memiliki perjalanan panjang bersama Girls' Generation.

Ketiganya kini dipertemukan dalam unit khusus dengan warna musik serta konsep yang berbeda dari aktivitas grup utama. Teaser perdana “Skibidi” pun menjadi petunjuk awal mengenai gaya yang akan mereka tampilkan.

Dalam teaser yang dirilis, ketiga anggota tampil dengan visual yang mencuri perhatian dan atmosfer penuh energi.

Judul “Skibidi” juga memberikan kesan unik sekaligus playful, membuat penggemar semakin penasaran dengan musik yang akan dibawakan HRS.

SM Entertainment tampaknya sengaja menyimpan sejumlah detail untuk membuat rasa penasaran terus meningkat menjelang debut.

Kehadiran HRS menjadi salah satu proyek menarik dalam perjalanan Girls' Generation, terutama karena ketiga anggotanya telah aktif dalam berbagai bidang selama bertahun-tahun.