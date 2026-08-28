Yoo Seung Ho Punya Sisi Ganda di Flex x Cop 2, Simak Kisahnya

JawaPos.com - Yoo Seung Ho berperan di Flex x Cop 2, dimana drama Korea itu telah merilis foto-foto baru menjelang penayangan episode mendatang.

Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (28/8), di musim ini, Ahn Bo Hyun kembali memerankan tokoh utama Jin Yi Soo, chaebol generasi ketiga yang memanfaatkan kekayaannya.

Sebelumnya dalam drama ini, Yoo Sung Won menarik perhatian penonton dengan memperlihatkan sisi dirinya yang beragam hanya dalam satu adegan.

Saat bertemu kembali dengan kepala pelayan setianya, Hwang Jong Soo (Kim Jae Rok), setelah sekian lama berpisah, ia menyapanya dengan ceria.

Namun, sikap kasarnya, yang sangat kontras dengan penampilannya yang tampak polos, meninggalkan kesan kuat.

Memancarkan aura yang sangat polos dan tidak berbahaya, Yoo Sung Won menerima buket bunga dan menebar senyum cerah.

Sikap polosnya begitu meluluhkan kewaspadaan hingga membuat orang mudah lupa bahwa dialah sosok yang selama ini diburu oleh Joo Hye Ra.

Menciptakan suasana yang menegangkan, Yoo Sung Won menatap seseorang dengan tatapan tajam, makin membuat penasaran

Di adegan lain, ia memancarkan aura yang membuat merinding saat memegang gelas anggur dengan mata terpejam.