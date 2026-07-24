Lagu 'Mi-cheo Mi-cheo' PiCheolin Tembus Chart Internasional, Popularitas Alter Ego Dino SEVENTEEN Melesat 

dino seventeen (x @soompi

JawaPos.com – Alter ego Dino SEVENTEEN, PiCheolin, terus mencuri perhatian penggemar global. Lagu terbarunya berjudul "Mi-cheo Mi-cheo", yang dirilis pada 22 Juli, berhasil menembus chart iTunes Top Songs di sejumlah negara dan wilayah, termasuk Jepang, Filipina, serta Sri Lanka.

Dilansir dari The Chosun, perpaduan nuansa retro khas Korea dengan sentuhan pop modern, "Mi-cheo Mi-cheo" sukses menarik perhatian berkat melodi yang mudah melekat di telinga.

Bahkan, banyak penggemar bercanda di media sosial dengan menyebut lagu tersebut sebagai "lagu yang sebaiknya dihindari saat musim ujian" karena refreinnya begitu adiktif dan sulit dilupakan.

Popularitas lagu ini juga meluas ke berbagai platform digital. Dance challenge yang terinspirasi dari gaya khas PiCheolin mulai bermunculan di media sosial, sementara video musiknya menghadirkan kisah komedi tentang PiCheolin yang percaya diri dalam urusan cinta, namun justru menghadapi situasi romantis yang tak terduga.

Konsep jenaka tersebut menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat lagu ini semakin ramai diperbincangkan.

Kesuksesan "Mi-cheo Mi-cheo" menjadi langkah penting menuju perilisan mini album perdana PiCheolin berjudul GILBOARD, yang dijadwalkan meluncur pada 3 Agustus.

Album tersebut akan memuat tujuh lagu, termasuk title track "Let's Play" yang diproduseri oleh Hitchhiker.

Dino diketahui berpartisipasi langsung dalam penulisan dan produksi seluruh lagu bersama sejumlah musisi ternama, termasuk Lee Hyun Do dari DEUX.

Dino menghadirkan identitas musikal yang berbeda dari aktivitasnya bersama SEVENTEEN.

Gaya K-retro kitsch yang menjadi ciri khas PiCheolin sukses menciptakan warna baru dan mendapat sambutan positif dari penggemar di berbagai negara.

Keberhasilan "Mi-cheo Mi-cheo" di tangga lagu internasional pun semakin meningkatkan ekspektasi terhadap mini album GILBOARD, yang akan melanjutkan momentum positif tersebut.