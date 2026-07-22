ONEWE Jadwalkan Comeback, Album Unknown Atlas Rilis Agustus

JawaPos.com - ONEWE mengumumkan perjalanan musik terbaru mereka dengan merilis dua proyek sekaligus.

Grup besutan RBW itu akan menghadirkan single digital "Line: The Wake (線 : The Wake)" pada 27 Juli, yang kemudian disusul album studio ketiga "Plane: Unknown Atlas (面 : Unknown Atlas)" pada 19 Agustus.

Dilansir dari The Chosun, pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial resmi ONEWE pada 21 Juli bersamaan dengan perilisan video logo motion yang menampilkan suasana misterius dan penuh nuansa fantasi.

Video tersebut memperlihatkan rangkaian konsep Point–Line–Plane yang tersusun layaknya halaman sebuah buku, sekaligus menjadi petunjuk arah cerita yang akan diusung dalam comeback kali ini.

Seri terbaru ini menjadi penutup dari semesta musik yang telah dibangun ONEWE sejak merilis single "Point: The Quiver (點 : The Quiver)" pada Mei lalu.

Album tersebut menggambarkan sebuah getaran kecil yang dianalogikan sebagai titik. Kini, "Line: The Wake" akan menghubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis, sebelum akhirnya disempurnakan melalui album "Plane: Unknown Atlas", yang menghadirkan sebuah "peta" utuh sebagai klimaks dari kisah mereka.

ONEWE dikenal sebagai band yang aktif menciptakan dan memproduksi musiknya sendiri.

Kemampuan para anggota dalam menulis lagu, menyusun aransemen, hingga membangun konsep album membuat mereka mendapat pengakuan sebagai salah satu band Korea dengan identitas musikal yang kuat.

Tak hanya itu, ONEWE juga konsisten menghadirkan lirik yang puitis dan penuh makna. Perpaduan antara suara rock modern dan narasi bergaya dongeng menjadi ciri khas yang membuat setiap rilisan mereka memiliki benang merah yang saling terhubung.